Delitto al matrimonio è un film thriller del 2021. 90 minuti di tensione, che esplode durante il “giorno più bello della vita”, un matrimonio.

Il ritrovamento di un affetto dopo la perdita della propria famiglia. Un amaro lieto fine che si trasforma invece in una tragedia. Ecco l’incipit di Delitto al matrimonio, film thriller americano del 2021 diretto da Tom Shell, il cui titolo originale è Murder & Matrimony.

Delitto al matrimonio trama e cast

Angie è la protagonista di Delitto al matrimonio. Una giovane che ha attraversato l’inferno, quando ha dovuto dire addio ai propri genitori, tragicamente morti. Il suo mondo viene sconvolto numerose volte, in maniere incredibili. Per quanto la tragedia l’abbia segnata profondamente, ciò le porta il conforto di suo fratello maggiore. Il suo nome è Michael e fa ritorno nella sua vita proprio perché ora i loro genitori sono scomparsi.

Lei non è cresciuta insieme a lui. Non lo vede di fatto da quando era una ragazzina. Tutto ciò perché il fratello ebbe un durissimo diverbio con i genitori quando era adolescente. Abbandonata la casa, non li ha di fatto più rivisti. Riuscire a ricreare un rapporto sembra però molto difficile, dal momento che al fianco di lui c’è la sua fidanzata. Lei è una ragazza ossessiva, a dir poco, pronta a controllare ogni mossa di Michael e tenere alla larga qualsiasi altra donna nella sua vita.

I due stanno per sposarsi e, considerando come Angie sia una wedding planner, accetta la proposta del fratello di aiutare nei preparativi. Una decisione che la trascina all’interno di un vortice drama terrificante. La fidanzata di suo fratello la considera una potenziale minaccia. Ad affiancarla vi sono le sue terribili damigelle d’onore. Il caos generato è un misto di puro drama, bugie e morte.

Guardando al cast, la protagonista Angie è interpretata da Kristen Vaganos, mentre suo fratello Michael è Benedict Mazurek. La fidanzata psicotica Olivia è Maddison Bullock, mentre il ruolo di Mia è andatao a Heather Lynn Harris.

