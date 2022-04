Via Crucis Papa Francesco 2022 dove vedere e a che ora

Papa Francesco torna a percorrere la Via Crucis al Colosseo per la celebrazione del Venerdì Santo. Dove vedere e a che ora.

Papa Francesco torna alla tradizione dopo due anni a dir poco difficili, che lo hanno visto il Venerdì Santo in piazza San Pietro senza fedeli. Ritorno a Colosseo per il pontefice. Ecco dove vedere la Via Crusis e a che ora inizia la celebrazione.

Via Crucis dove vedere

La Via Crucis 2022 vede Papa Francesco tornare alla tradizione, ovvero alla Via Crucis al Colosseo. Trascorsi due anni assurdi e atroci, a causa della pandemia di Covid, che lo hanno visto in piazza San Pietro senza fedeli, il pontefice ritorna tra la gente.

Il rito è previsto per il Venerdì Santo, ovvero il 15 aprile, a partire dalle ore 21.00. Considerando la situazione geopolitica attuale, impossibile non rivolgere il pensiero alla guerra in Ucraina scatenata dalla Russia. Per questo la tredicesima stazione sarà dedicata a questo tema delicato. Una famiglia russa e una ucraina, insieme, porteranno la croce.

Papa Francesco torna al Colosseo. Percorrerà la Via Crucis come da tradizione, circondato dai fedeli, come non accadeva dal 2019. Il tema scelto per le 14 stazioni è la famiglia e la processione potrà essere vista in svariati modi. Davvero impossibile perdere quest’evento, tra i più attesi del calendario liturgico.

La Via Crucis di Papa Francesco sarà trasmessa in diretta su Rai 1 e TV2000. È inoltre possibile seguirla live in streaming su RaiPlay. L’app offre ovviamente anche la possibilità di recuperare l’evento on demand. Il tutto disponibile su tutte le piattaforme: smartphone, tablet, computer, console e Smart TV.

