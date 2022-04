Chi legge la Via Crucis 2022: chi la commenta e lettori

Torna la tradizionale celebrazione della Via Crucis nel Venerdì Santo, 15 aprile. Papa Francesco è di nuovo tra i fedeli al Colosseo dopo 2 anni di Covid.

Scopriamo alcuni dettagli interessanti sulla messa in onda della Via Crucis 2022, che Papa Francesco torna a celebrare al Colosseo tra i fedeli, dopo aver trascorso gli ultimi due anni in solitudine a piazza San Pietro, offrendo al mondo una delle immagini più rappresentative della pandemia. Trasmessa in diretta televisiva, sarà ovviamente commentata ed ecco quale sarà la voce che accompagnerà il rito liturgico e chi sono i lettori scelti.

Via Crucis 2022 chi commenta

I fedeli potranno tornare ad assistere alla Via Crucis del Vaticano, con Papa Francesco di ritorno al Colosseo dopo due anni di pandemia, che lo hanno costretto in solitudine in piazza San Pietro. La cerimonia è la commemorazione del percorso tortuoso e doloroso di Gesù verso la crocifissione sul Golgota. Al termine della cerimonia il Santo Padre impartirà la Benedizione Apostolica.

Il tema della Via Crucis 2022 è la famiglia, con una sezione della cerimonia che sarà dedicata alla guerra in Ucraina scatenata dalla Russia. Lo sguardo sarà rivolto ai tanti innocenti che soffrono e ogni giorno pregano per la fine del conflitto. Vedremo una famiglia ucraina e una russa portare la croce in segno di pace.

A commentare gli eventi che avverranno durante la celebrazione vi sarà la straordinaria voce narrante del giornalista Orazio Coclite. Un nome ben noto a chiunque segua con attenzione tali manifestazioni. Laureato in teologia, è redattore e voce ufficiale della Radio Vaticana dal 1984. Collabora da lungo tempo con la Rai per le telecronache delle messe papali, il commento della Via Crucis e altri servizi.

Via Crucis 2022 dove vedere

Sono svariati i modi di seguire la Via Crucis 2022 al Colosseo di Papa Francesco. La cerimonia sarà trasmessa in diretta, in versione integrale, su Rai 1, così come su TV2000 (canale 28 del digitale terrestre e 157 di Sky). L’intero evento sarà visibile anche in streaming grazie a RaiPlay, la cui app è disponibile su smartphone, tablet, computer, console e Smart TV.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI