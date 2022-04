Zeudi di Palma vita privata: chi è il fidanzato di Miss Italia

By

Zeudi Di Palma, andiamo alla scoperta di qualche dettaglio sulla vita privata: chi è il fidanzato della vincitrice di Miss Italia.

L’edizione 2021 di Miss Italia è stata vinta dalla giovane modella napoletana Zeudi Di Palma, che ora, dopo aver ricevuto la prestigiosa fascia nel concorso di bellezza, è sbarcata anche in televisione, affiancando Enrico Papi alla conduzione della nuova edizione di Big Show insieme a Cristina D’Avena e Gianluca Fubelli. Andiamo alla scoperta dunque di qualche dettaglio in più sulla vita privata della giovane: chi è il fidanzato di Miss Italia.

Zeudi Di Palma: chi è il fidanzato

Nata a Napoli il 2 novembre 2001, Zeudi Di Palma ha 20 anni e da qualche tempo è diventata famosissima grazie proprio alla vittoria nell’ottantaduesima edizione di Miss Italia. Da quel momento è ovviamente aumentata a dismisura la curiosità intorno alla ragazza, specialmente per ciò che concerne la sua vita privata. In un’intervista al Corriere della Sera, la giovane ha parlato della sua situazione sentimentale, rivelando di non essere fidanzata.

Non c’è nessun uomo dunque nella vita di Zeudi Di Palma, a parte forse il capitano della sua squadra del cuore, Lorenzo Insigne. La giovane è infatti una tifosissima del Napoli e ha raccontato che il 24 partenopeo è il suo calciatore preferito. A parte questa piccola curiosità, ufficialmente non c’è nessun amore nella vita di Zeudi Di Palma, che ha nella famiglia i suoi affetti più cari.

La ragazza ha infatti un legame molto profondo con la madre, Maria Rosaria Marino, che l’ha cresciuta da sola visto che il padre di Zeudi l’ha abbandonata quando aveva appena due anni. Zeudi ha anche un fratello e una sorella: Giuseppe, 23 anni, iscritto alla facoltà di ingegneria e allievo del Conservatorio, e Asia, 22 anni, studentessa presso l’Accademia di belle arti.

