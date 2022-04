Amici 21 Albe insulto a Maria De Filippi: cosa ha detto davvero

Cos’è successo tra Albe e Maria De Filippi? L’insulto alla conduttrice di Amici 21 ha fatto il giro del web tra i fan. Ecco cos’ha detto realmente.

Abbiamo già molte informazioni sul serale di Amici 21, dal momento che le riprese sono state girate mercoledì 13 aprile. Ecco cosa è davvero successo in studio tra Albe e Maria De Filippi, che ha scatenato l’immediata reazione dei fan sui social, una volta diffusa la notizia.

Amici 21, Albe offende Maria De Filippi

È davvero successo questo? Albe ha davvero offeso Maria De Filippi? La voce ha iniziato a girare sul web rapidamente ma si tratta di una mera curiosità e nient’altro, a dire il vero. La tensione è sempre altissima e nessuno vuole abbandonare la scuola di Amici, non dopo essere arrivati così lontano.

Albe è senza dubbio uno dei più nervosi. Giustificabile, considerando come abbiamo appena 22 anni. Il giovane cantante bresciano, il cui nome completo è Alberto La Malfa, ha avuto una reazione istintiva molto divertente quando Maria De Filippi ha annunciato a tutti come per la prima volta nel serale di Amici 21 ci sarebbe stata una sola eliminazione.

Tanta tensione accumulata e liberatasi in un sol colpo, il che lo ha portato a rivolgersi così a Maria De Filippi: “Ma va a ca**re”. Una frase ilare, detta con quel tono, seguita da una risata. Sappiamo però com’è fatta la conduttrice. Ama giocare con i giovani concorrenti, ben sapendo di poter far leva sulla loro età. Lo ha dunque preso in contropiede, dicendogli di doversi scusare per quella frase. Ecco che Albe si è gelato, temendo che lei avesse interpretato come offensive le sue parole. Seguono le immediate scuse: “Maria, scusa. Mi sono espresso male. Perdonami”. Tensione stemperata in un attimo, con la padrona di casa che gli ha sorriso, mostrando chiaramente il suo intento giocoso.

