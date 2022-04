Amici 21 Nunzio infortunio alla gamba: vero o fake?

Come sta Nunzio? Le sue condizioni stanno facendo discutere i fan di Amici 21, data la decisione presa dalla Celentano durante il serale del talent.

Un solo eliminato nel serale di Amici 21 del 16 aprile. Una vera sorpresa, dal momento che è la prima volta che accade in questa edizione. Sul web, però, in molti parlano di quanto avvenuto al ballottaggio con Nunzio, che ha fatto discutere e diviso i fan del talent in due schieramenti.

Amici 21 Nunzio infortunato

Attenzione allo spoiler. Se non volete conoscere anticipazioni sul serale di Amici 21 di sabato 16 aprile, non proseguite la lettura. L’eliminata della serata è la ballerina Carola, della squadra di Zerbi e Celentano, che si è scontrata con l’altro ballerino Dario.

Cos’è accaduto però al ballottaggio della seconda manche? In questa fase del serale di Amici 21 ad avere la peggio è stata la coppia di giudici composta da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro. Sono stati messi in eliminazione Alex, Sissi e Serena. Nunzio ha così chiesto la ragione per la quale non sia stato posto lui. La risposta di Raimondo Todaro ha fatto ridere tutti: “Perché la Celentano ha ancora voglia di insalata”.

Il riferimento è a una battuta della professoressa, che aveva paragonato Nunzio proprio all’insalata, ovvero un contorto nelle esibizioni quando ha il corpo di ballo dietro. La spiegazione finale l’ha però fornita proprio la Celentano. Ha sottolineato il motivo per il quale non lo abbia scelto per il ballottaggio. Ne ha già affrontati molti, e per questo lo ha risparmiato. A ciò si aggiunge il fatto che pare si sia leggermente infortunato a una gamba. Ha dunque preferito non infierire. Sul web, però, c’è chi ritiene sia un dolore fake. Una scusa per giustificare la scelta.

