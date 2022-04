Le anticipazioni della puntata Beautiful, in onda il 16 aprile, svelano il dramma che tutti temevano. Il suo matrimonio è finito dopo il test di paternità.

Scopriamo cosa ci attende nel nuovo appuntamento con Beautiful, in onda sabato 16 aprile su Canale 5. Hope dovrà rinunciare per sempre a suo marito. Il risultato del test di paternità pare porre fine per sempre al suo matrimonio. Un dramma che la sconvolgerà nel profondo.

Beautiful anticipazioni 16 aprile

Ciò che Hope più temeva si sta realizzando. Il test di paternità ha confermato che il figlio è di Liam. Finn è profondamente deluso da quanto rivelato dalla dottoressa Campbell e non sa davvero come poter salvare la propria relazione con Steffy. Vorrebbe però poter comunque starle accanto.

Discorso ben differente per quanto riguarda Liam e Hope. Lei è totalmente distrutta, dal momento che aveva riposto ogni sua ultima speranza in questo test. Ha invece la conferma che il suo matrimonio è concluso, stavolta per sempre.

Liam vuole il suo perdono, disperatamente. Lei sembra però fin troppo colpita per potergli concedere una nuova chance. Stavolta l’amore non può bastare a ricucire questa ferita. Steffy, nel frattempo, informa Ridge di quanto appena scoperto. Lui è sconvolto ma lo è ancora di più Brooke. Sua figlia è stata nuovamente tradita e questo è qualcosa che non può sopportare.

Finn non si dà pace. Ha davvero sperato fino alla fine d’essere lui il padre del bambino. L’esito degli esami, però, non lasciano dubbi. Il dottore è profondamente innamorato di Steffy e le conferma d’essere disposto a starle accanto lo stesso, nonostante tutto. Non sa però che ruolo avrà in famiglia da questo momento in poi. Considerando come Liam sia il vero padre, teme d’essere messo nell’ombra. Gestire questa famiglia allargata sarà tutt’altro che semplice.

Anche Thomas viene informato dell’esisto del test di paternità. Ha davvero sperato che la sua ex moglie potesse trovare pace, ma le cose sono ancora una volta andate diversamente. Vinny resterà sorpreso dalla sua reazione. Da capire il perché. Questa potrebbe essere la chance ideale per un futuro con Hope e Douglas. Il ragazzo pare nascondere qualcosa.

