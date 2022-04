Federica Brignone chi è l’ex fidanzato collega: il dramma

By

Federica Brignone: andiamo alla scoperta di qualche dettaglio della vita privata della campionessa di sci, in particolare su chi è l’ex fidanzato.

La leggenda dello sci Federica Brignone è tra gli ospiti della puntata di sabato 16 aprile di Verissimo. La sciatrice italiana più vincente della storia si racconta al salotto di Silvia Toffanin e oltre ai grandi successi sportivi si parlerà magari anche della sfera privata della campionessa. A tal proposito, andiamo a scoprire qualcosa sulla sua vita sentimentale, in particolare sull’ex fidanzato.

Federica Brignone: chi è l’ex fidanzato

Federica Brignone è nata con lo sci nel sangue, visto che sua madre è stata una campionessa e il padre un maestro di questo sport. La donna si è anche innamorata di uno sciatore, il francese Nicolas Raffort. Nato nel giugno 1991, Raffort di specializza nello sci alpino, facendo il suo esordio in Coppa Europa nel 2010.

Tre anni dopo, Raffort riesce a conquistare il suo primo podio in Coppa del mondo, riuscendo un anno dopo a ottenere la prima vittoria. Nella stagione 2021/2022, il francese esordisce anche in altre specialità come lo ski cross e lo sci freestyle.

Passando alla sfera privata dello sciatore, il francese ha avuto una relazione con la campionessa italiana Federica Brignone, dal 2012 al 2020. Una storia che ha appassionato molto, soprattutto per la passione che accomunava i due amanti. Quando la storia è giunta a conclusione, nel 2020, i tantissimi fan dello sci e della coppia sono rimasti spiazzati e ancora oggi in molti sperano in un ritorno di fiamma di una delle coppie più amate del mondo dello sport.

Dopo la rottura con Raffort, non sappiamo molto sulla vita privata della Brignone, così come non sappiamo se lo sciatore francese abbia trovato un nuovo amore o sia single.

