Federica Brignone chi è: carriera, olimpiadi, Instagram

By

Federica Brignone: scopriamo chi è l’atleta dei record, tutto sulla sua carriera e la sua esperienza alle Olimpiadi.

Tra gli ospiti della puntata di sabato 16 aprile di Verissimo ci sarà la famosa atleta Federica Brignone, divenuta la più vincente sciatrice italiana della storia. Andiamo alla scoperta di qualcosa in più su di lei, sulla sua carriera ricchissima di successi e sulle sue esperienza alle Olimpiadi.

Chi è Federica Brignone

Nata a Milano nel luglio 1990, Federica Brignone è una vera e propria leggenda dello sport, affermatasi come la più vincente sciatrice italiana di sempre. Lo sci è una questione di famiglia per Federica, visto che la madre, Maria Rosa Quario, è stata una campionessa di sci e suo padre Daniele è maestro. Federica debutta quindi nel 2005 in gare ufficiali, prendendo parte poi alla Coppa Europa nel 2006 e alla Coppa del mondo nel 2007.

La carriera di Federica Brignone è eccezionale, la donna ha collezionato una medaglia d’argento ai Mondiali nel 2011 e ben 49 podi in Coppa del mondo, vincendo la Coppa del mondo, la Coppa del mondo di slalom gigante e quella di combinata nel 2020 e la Coppa del mondo di supergigante nel 2022. Lo slalom gigante è la specialità di Federica, che comunque nel tempo ha avuto modo di perfezionarsi anche nelle altre specialità, ottenendo in tutte grandi risultati.

Per ciò che concerne le Olimpiadi, la Brignone ha collezionato tre medaglie: un argento nello slalom gigante a Pechino 2022 e due bronzi: uno nello slalom gigante a Pyeongchang 2018 e uno in combinata a Pechino 2022.

Federica Brignone è diventata anche un personaggio molto noto grazie alle sue vittorie nello sport. L’atleta è molto attiva su Instagram, dove vanta ben 205.000 followers e posta molti momenti della sua eccezionale carriera, con molti fan che la seguono e la supportano.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI