Messa di Pasqua 2022 in tv orari Rai e su che canale vederla

Tutto quello che c’è da sapere sulla Messa di Pasqua. Ecco come seguire in diretta la cerimonia, tanto in televisione quanto in streaming.

Da giovedì 14 a lunedì 18 aprile si celebra la Settimana Santa, con Papa Francesco che ha potuto circondarsi nuovamente di fedeli. Una differenza gigantesca rispetto agli ultimi due anni, tormentati dalla pandemia di Covid-19. Ecco cosa sappiamo sulla Messa di Pasqua 2022.

Messa Pasqua dove vedere in tv

La domenica di Pasqua viene celebrata quest’anno il 17 aprile. Papa Francesco è tornato a poter sentire il calore dei fedeli, dopo aver celebrato questa fondamentale festività della cristianità in assoluta solitudine per due anni.

Il Pontefice celebrerà la Santa Messa alle ore 10. In seguito spazio alla benedizione Urbi et Orbi. Il tutto si svolgerà all’interno della basilica di San Pietro. Le celebrazioni saranno visibili su TV2000 e Rai 1 in diretta. La Santa Messa avrà inizio alle 10 e la benedizione alle 12. Il tutto visibile anche in streaming su RaiPlay. L’app è disponibile su ogni piattaforma: smartphone, tablet, computer, console e Smart TV.

Lunedì dell’Angelo

Le festività pasquali non terminano domenica 17 aprile. Il giorno seguente si celebra il Lunedì dell’Angelo, generalmente noto come Pasquetta. In occasione di tale evento, Papa Francesco incontrerà i giovani in pellegrinaggio a Roma. È la prima volta che accade dal 2019, ovvero l’ultimo anno quieto prima della pandemia.

L’incontro si svolge in piazza San Pietro, con l’inizio previsto per le ore 17.30. Anche in questo caso l’evento può essere seguito in diretta televisiva su TV2000 e Rai 1. Al tempo stesso si potrà seguire il tutto in streaming su RaiPlay, anche in differita on demand.

