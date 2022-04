Amici 21 nella quinta puntata del serale Carola vince un ambito premio che le cambia la vita. Scopriamo di cosa si tratta

Amici nel corso delle 21 edizioni del programma ha dimostrato che non solo il vincitore può avere successo. Carola e altri allievi come Elena D’Amario, Stefano De Martino, Sangiovanni, Aka7even, Elodie e Annalisa ne sono la dimostrazione. Abbiamo citato la Puddu perché ieri sera nella quinta puntata del serale del talent show è stata protagonista indiscussa.

Nonostante sia stata eliminata, Carola è arrivata al cuore dei telespettatori anche per la sua dichiarazione a Luigi seguita da una sorpresa che le cambierà la vita. Facendo un passo indietro nel passato, era una bella abitudine che coreografi di fama internazionale, come i discografici per i cantanti, seguissero il serale per scovare nuovi talenti da contrattualizzare. Una su tutte Elena D’Amario.

Nell’edizione di Amici a cui ha preso parte, il suo percorso non fu particolarmente sereno, il suo maestro Steve La Chance e la stesse Alessandra Celentano la ritenevano piena di talento che poteva lavorare in compagnie di una certa rilevanza. Di contro il maestro Garofalo non la riteneva all’altezza del palcoscenico televisivo riconoscendole una buona tecnica ma una mancanza di sensualità. Invece alla fine del suo percorso, Elena D’Amario, al momento dell’eliminazione, scoprì la proposta di lavoro per lei di Daniel Ezralow che la contrattualizzò nella sua compagnia.

L’anno scorso stessa sorte per Alessandro, allievo di Lorella Cuccarini, che pur non vincendo nella categoria ballo riuscì già durante il serale ad ottenere un contratto. Ieri sera nella quinta puntata di Amici 21 a brillare è stata la stella di Carola Puddu quando Maria De Filippi le ha annunciato che avrebbe a breve incontrato Fabrizio Monteverde, coreografo del Balletto di Roma. Per lei la proposta del ruolo di Giulietta nel balletto di Giulietta e Romeo che debutterà ad ottobre al Teatro Olimpico di Roma.

All’annuncio Carola è scoppiata in un pianto di gioia e gli altri allievi in casetta le hanno fatto i complimenti con un sonoro applauso.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI