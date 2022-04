Chiara Ti spedisco in convento 2 chi è: età e instagram

Conosciamo meglio Chiara Nutaj, tra le protagoniste del reality Ti spedisco in convento 2, in onda su Real Time.

Tra le protagoniste di Ti spedisco in convento 2 c’è Chiara Nutaj. Una giovane un po’ ribelle, che ha scelto di mettersi alla prova con un percorso spirituale che è in netto contrasto con la sua classica quotidianità.

Ti spedisco in convento 2 Chiara Nutaj, chi è

Proviamo a conoscere un po’ meglio Chiara Nutaj, una delle sei protagoniste di Ti spedisco in convento 2. La giovane è una classe 2001, capelli lunghi e biondi e occhi azzurri. Vive in Italia ma è nata in Albania. La sua vita si svolge in provincia di Varese, per la precisione a Busto Arsizio. Sul suo profilo Instagram ha però indicato Milano come localizzazione, probabilmente per questioni di lavoro. Ha un animo ribelle e lei stessa si è definita allegra e sopra le righe.

È molto giovane, il che si traduce in una passione sfrenata per le feste. Prova a divertirsi più che può, spendendo tutto il proprio stipendio in ciò che le piace, tra vestiti e altro. A volte ancor prima d’averlo incassato. Nata nel 2001, come detto, non ha ancora raggiunto l’età in cui guardare al futuro con voglia di programmare.

È molto apprezzata sui social, dove vanta poco meno di 20mila follower. Il mondo dello spettacolo e degli eventi potrebbe rappresentare il suo lavoro nel prossimo futuro. Alla produzione di Ti spedisco in convento 2 ha spiegato d’adorare dormire e mangiare.

Sappiamo ben poco, oggi, della sua vita privata. Osservando con attenzione il suo profilo Instagram, viene da pensare che sia legata sentimentalmente a un ragazzo. Su di lui, però, non abbiamo alcuna informazione. Grande appassionata di moda, ha sul proprio corpo svariati tatuaggi, come dimostrano i tanti scatti pubblicati.

