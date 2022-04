Lorella Boccia chi è il fidanzato padre di suo figlio: un pezzo grosso

Andiamo alla scoperta dei dettagli della vita privata di Lorella Boccia: chi è il fidanzato, padre della figlia della conduttrice.

Lunedì 18 aprile farà il proprio ritorno Made in Sud, giunto ormai alla decima edizione. Alla guida dello show comico ci sarà l’inedita coppia composta dal rapper Clementino e dalla ballerina Lorella Boccia, ex volto del talent show Amici. Andiamo dunque alla scoperta di qualche dettaglio sulla vita privata della donna, in particolare sull’uomo della sua vita, padre di sua figlia.

Lorella Boccia: chi è il fidanzato

Durante la sua esperienza ad Amici, Lorella boccia era fidanzata col ballerino Bruno Centola, La loro relazione è iniziata prima, ma è venuta fuori proprio durante l’esperienza della ragazza nella scuola di Canale 5. La storia però tra i due ballerini è arrivata a conclusione e Lorella Boccia è stata al centro di diversi flirt, sempre puntualmente smentiti.

Nel 2019, Lorella Boccia ha sposato il manager e produttore Niccolò Presta, figlio del famoso agente di spettacolo Lucio Presta. Niccolò ha ereditato il senso imprenditoriale dal padre, imponendosi anche lui nel suo lavoro, tanto che Forbes lo ha inserito tra gli agenti under 30 più influenti d’Italia.

Niccolò è nato a Roma nel luglio 1992, ha studiato Psicologia all’European University of Rome e ha svolto molti lavori per guadagnare la sua indipendenza. Compiuti i 18 anni, Niccolò ha ricevuto il 5% delle quote dell’azienda del padre, la società Arcobalenotre, iniziando quindi a lavorare anche lui come rappresentate dei personaggi dello spettacolo.

Il suo nome è balzato agli onori delle cronache anche per la relazione con Lorella Boccia: i due si sono sposati nel 2019 con una cerimonia ricca di vip e lo scorso ottobre sono anche diventati genitori, con Lorella Boccia che ha dato alla luce la sua prima figlia: Luce Althea.

