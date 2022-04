Nanda Ti spedisco in convento 2 chi è: età e instagram

Conosciamo meglio Nanda Alfi, tra le protagoniste del reality Ti spedisco in convento 2, in onda su Real Time.

Tra le protagoniste di Ti spedisco in convento 2 c’è Nanda Alfi. È tra le sei ragazze che hanno accettato di prendere parte al reality, dando inizio a un viaggio spirituale, modificando le proprie abitudini. Un percorso che potrebbe cambiarla notevolmente, o semplicemente darle la visibilità necessaria per costruirsi una carriera tra web ed eventi.

Ti spedisco in convento 2 Nanda Alfi, chi è

Conosciamo meglio Nanda Alfi, tra le sei concorrenti di Ti spedisco in convento 2. È una ragazza molto giovane, nata nel 2002 e originaria di Gallarate. Non conosciamo esattamente la sua data di nascita ma sappiamo che si è diplomata presso il liceo linguistico, per poi iscriversi all’università IULM. Come la maggior parte delle ragazze della sua età, ama la movida. Adora uscire la sera per andare a ballare. Lo dimostra il tipo di contenuti che pubblica regolarmente su svariate piattaforme.

È infatti impegnata su Facebook, Telegram, Instagram e TikTok, dove mostra il suo stile di vita. Ha così ottenuto una certa popolarità online, considerando il gran numero di follower che può vantare. Il suo profilo Instagram è privato ma è possibile vedere il numero di seguaci, che supera quota 130mila. Tenta di circondarsi di un pubblico selezionato, disposto anche a pagare per accedere a determinati contenuti, come dimostra la sua presenza (con successo) su Onlyfans.

Si è ritrovata al centro di una piccola bufera sui social, avendo affermato che 100mila follower valgono più di una laurea. Il concetto è semplice, potendo oggi lavorare online grazie a un seguito importante, ritiene che si possa equiparare questo tipo di fama a un percorso di studi. Quest’ultimo però dovrebbe farti crescere come persona, oltre ad aprirti le porte del mondo del lavoro. Alle critiche mosse contro di lei ha poi risposto su TikTok con un video dedicato. Nel filmato ha ricordato d’essere una studentessa universitaria, impegnata in interpretariato e traduzioni: “Sto per laurearmi, perché l’anno prossimo è il terzo anno, speriamo di riuscire. Vorrei fare gli ultimi due anni di marketing, più magari in futuro un master o una specializzazione. Quindi non giudicate senza prima conoscere me, senza prima guardare il programma”.

