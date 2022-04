Nina Ti spedisco in convento 2 chi è: età e instagram

Conosciamo meglio Nina Venturini, tra le protagoniste del reality Ti spedisco in convento 2, in onda su Real Time.

Tra le protagoniste di Ti spedisco in convento 2 c’è Nina Venturini. È tra le sei ragazze che hanno accettato di prendere parte al reality, dando inizio a un viaggio spirituale che le ha spinte a modificare radicalmente il proprio stile di vita.

Ti spedisco in convento 2 Nina Venturini, chi è

Sono sei le ragazze che hanno preso parte al reality Ti spedisco in convento 2. Una di loro è Nina Venturini. Si tratta di una giovane nata nel 2001, originaria di Carpenedolo, in provincia di Brescia. Una personalità molto creativa, come dimostra il fatto d’essersi diplomata presso il liceo artistico della sua città. Sappiamo che ha un carattere alquanto diffidente e molto introverso. Non conosciamo molte informazioni sulla sua vita privata. È un mistero, infatti, se sia fidanzata o single. Dai suoi social non è possibile dedurlo. Non essendosi mostrata in scatti che lascino intendere altrimenti, verrebbe da pensare che non abbia un fidanzato al momento.

Non qualcosa di recente, almeno. Le ultime foto con un ragazzo (ricorrenti) risalgono al 2019. Viene da pensare come la storia si sia ormai conclusa. Attualmente Nina vive a Brescia ma ha viaggiato molto, spostandosi da un Paese all’altro per piacere. Sui suoi social sono documentati attentamente tutti i suoi spostamenti per vacanza. Per quanto il suo carattere le impedisca di aprirsi particolarmente e con facilità ad altre persone, sui social è spesso circondata da amici. Si può dire abbia trovato la sua cerchia e non vi faccia entrare altri tanto facilmente.

Sappiamo che ha un piercing e alcuni tatuaggi. Anche in questo caso gli scatti social vengono in nostro soccorso. Sa suonare la chitarra e ama particolarmente i gatti.

