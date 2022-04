Il patrigno malvagio è un film thriller del 2019. Il titolo originale è The Husband – My Evil Stepdad. Scopriamo trama e cast della pellicola.

Il patrigno malvagio è un film thriller diretto da Stacia Crawford. Un film che mira a rendere inquietanti situazioni comuni di vita famigliare. Brividi assicurati grazie a questa pellicola ricca di suspense.

Il patrigno malvagio trama e cast

La protagonista è Stacy, interpretata da Jennifer Lafleur. Si tratta di una giovane madre single che vive da sola con sua figlia Ashley, ovvero Addy Stafford. La sua vita è cambiata per sempre quando suo marito è deceduto. Ha trascorso due anni di totale solitudine, faticando non poco ad andare avanti. Sua figlia non vuol altro per lei che riesca a rifarsi una vita. Per questo decide di iscriverla, a sua insaputa, a un sito di appuntamenti online. Spera il principe azzurro possa essere lì fuori.

Poco dopo Tracy incontra Jared, interpretata da Chris Johnson. Un uomo davvero affascinante e dal carattere ammaliante. Ha tutte le caratteristiche giuste per essere il nuovo compagno di vita di sua madre e, ovviamente, il patrigno di Ashley. La giovane pensa davvero d’aver fatto la scelta giusta.

Stacy è molto presa da lui e, sorprendentemente, la relazione tra i due scorre in maniera molto veloce. Vengono saltati un po’ di step e, in men che non si dica, Jared fa i bagagli e si trasferisce in in casa loro. Si può dire sia diventato ufficialmente il patrigno di Ahsley. La convivenza non sarà affatto tutta rose e fiori, tutt’altro. Giorno dopo giorno, Jared inizia a esercitare un controllo ossessivo sulla figliastra. Viene allontana dalla madre ed esclusa dalle questioni di famiglia. Vengono così alla luce le vere intenzioni dell’uomo. Ashley e Tracy dovranno riuscire a ostacolarlo in tutti i modi, prima che sia troppo tardi e accada qualcosa di irreparabile.

