Mediaset palinsesto Pasquetta 2022: addio Maria

Andiamo alla scoperta del palinsesto dei canali Mediaset per il giorno di Pasquetta: tutte le novità di giornata.

Cambia la programmazione di Mediaset per il giorno di Pasquetta. Lunedì 18 aprile non andranno in onda i consueti appuntamenti di Canale 5 con gli show di Maria De Filippi: niente Uomini e donne e daytime di Amici quindi. Andiamo a vedere coma cambia il palinsesto di Mediaset nel giorno di Pasquetta.

Mediaset: il palinsesto per il giorno di Pasquetta

La grande novità quindi per ciò che riguarda il palinsesto di Pasquetta di Mediaset è appunto la cancellazione degli appuntamenti con Uomini e Donne e con il daytime di Amici. Rivoluzionato il palinsesto pomeridiano di Canale 5 quindi, che prevede la messa in onda di Inga Lindstrom – Tutti pazzi per Elin.

Per quanto riguarda la sera, andrà in onda normalmente l’appuntamento con l’Isola dei famosi, in prima serata su Canale 5. Il reality show di Ilary Blasi si dividerà la scena col terzo appuntamento con l’edizione 2022 di Battiti Live, che quest’anno sta andando in scena nella suggestiva location delle navi da crociera MSC. Su Rete 4 invece c’è l’appuntamento con il programma di approfondimento di Veronica Gentili: Controcorrente.

Per ciò che riguarda gli altri canali Mediaset, in prima serata su Mediaset 20 verrà trasmesso il film Giustizia Privata con Jamie Foxx e Gerard Butler, mentre su Italia 2 ci sarà Dredd – Il giudice dell’Apocalisse, adattamento cinematografico del celebre fumetto. Tanta scelta dunque per il lunedì di Pasquetta, con un palinsesto rivoluzionato per ciò che riguarda il pomeriggio su Mediaset, ma che rimane ricco e invariato per la prima serata, con appuntamenti molto attesi come quelli con l’Isola dei famosi e con il terzo appuntamento di Battiti Live, dove ad animare la serata ci saranno tantissimi artisti della scena musicale italiana.

