Rai palinsesto Pasquetta 2022: film e rivoluzione della programmazione

Scopriamo come cambia il palinsesto dei canali Rai per il giorno di Pasquetta: gli appuntamenti in televisione per lunedì 18 aprile.

Arriva il lunedì dell’Angelo e per la serata sono tanti gli appuntamenti in televisione con i canali Rai. Una programmazione ricca e diversificata, che propone diversi spunti per chi dopo la giornata di Pasquetta vuole godersi una serata davanti alla tv. Andiamo alla scoperta del palinsesto dei canali Rai per lunedì 18 aprile.

Rai, il palinsesto del giorno di Pasquetta

Prima serata ricchissima sui canali Rai, tra fiction che continuano, show che cominciano e film da non perdere. Su Rai 1 torna l’appuntamento con Claudio Amendola in Nero a metà, con la messa in onda degli episodi 5 e 6 della terza stagione, intitolati Nei suoi panni e Un uomo per bene. Su Rai 2 invece torna lo show comico Made in Sud, giunta alla sua decima edizione con una veste del tutto nuova, con Lorella Boccia e Clementino alla guida di un cast di comici ricchissimo, tra vecchie conoscenze del programma e new entry da non perdere. Su Rai 3 invece ci sarà l’appuntamento con le inchieste di Report ad opera di Sigfrido Ranucci e della sua squadra.

Su Rai 4 appuntamento con Robocop 2, mentre su Rai Movie verrà trasmesso il film Vera Cruz. Su Rai 1 ci sarà anche un importante appuntamento pomeridiano, a partire dalle 17:30, con il concerto dei giovani, che si terrà a Piazza San Pietro e precede l’intervento del Papa. Un evento importante, che torna a celebrarsi a tre anni di distanza, per la prima volta dopo lo scoppio della pandemia. La giornata sarà arricchita tra l’altro dalla presenza al concerto di una delle superstar del momento, ovvero il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo, ovvero Blanco, che all’Ariston ha trionfato in coppia con Mahmood.

