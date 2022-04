Ascolti tv lunedì 18 aprile Made in Sud beffa Isola: cambio!

Ascolti tv lunedì 18 aprile: va in scena una beffa incredibile per l’Isola dei famosi, che ora è costretta al cambio di programmazione. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

La serata di lunedì 18 aprile ha fatto registrare una beffa per l’Isola dei famosi per quanto riguarda i dati sugli ascolti. Il reality show di Ilary Blasi ha conquistato il 16% di share, un bel calo rispetto al 19% di lunedì scorso e una conferma del trend negativo dopo il grande divario di ascolti di giovedì scorso contro Don Matteo. Perciò, giovedì l’Isola non andrà in onda per una scelta di auditel e di allungamento del palinsesto, ma andiamo a vedere i motivi di questo trend negativo per l’Isola dei famosi.

Ascolti tv lunedì 18 aprile: i dati

Forte calo dunque per l’Isola dei famosi, che però non è l’unica delusione della serata. Anche la fiction di Rai 1, Nero a metà, ha fatto registrare un forte calo, passando dal 21,3% di share di settimana scorsa al 18,5% di ieri. Gli spettatori dell’Isola e di Nero a metà sono stati rosicchiati da Made in Sud, che ha esordito con l’8,2% di share. Molto male anche Battiti Live, che nella sua terza puntata ha attratto appena 500.000 telespettatori, e in calo anche Report su Rai 3.

Il calo generale può essere spiegato anche dal fatto che si trattava di un lunedì speciale, ovvero quello di Pasquetta, con tante persone che hanno passato la giornata fuori e magari anche la serata. Questo dato fa da parziale giustificazione, ma gli ascolti dell’Isola sono in calo da prima e questo lunedì 18 aprile ha solo evidenziato un trend negativo che comunque era già in atto. Vediamo se con qualche cambiamento la situazione dell’Isola andrà a migliorare o se le difficoltà dei programmi Mediaset saranno confermate.

