Chi sono i Gemelli di Guidonia: cosa fanno e perché si chiamano così

I Gemelli di Guidonia saranno tra gli ospiti della puntata di martedì 19 aprile di Oggi è un altro giorno. Scopriamo chi sono i membri del gruppo, cosa fanno e perché si chiamano così.

Chi sono i Gemelli di Guidonia

Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino sono in tre componenti dei Gemelli di Guidonia. Sono tre fratelli, tutti vicini d’età: tra i tre passano quattro anni di differenza, con Pacifico che è il più grande e ha tre anni in più di Gino e quattro di Eduardo, che è quindi il più piccolo dei tre.

I tre sin da piccoli sono molto appassionati di musica, nel 1999 fondano il gruppo Effervescenti Naturali e poi prendono il nome di Gemelli di Guidonia grazie alla loro esperienza a Edicola Fiore. È infatti Rosario Fiorello a dargli questo nome, che è rimasto poi definitivo. L’esperienza a Edicola Fiore nel 2013 rappresenta la svolta della carriera dei tre, che si esibiscono con molti cantanti famosi e danno vita anche a esilaranti gag.

Il successo dei Gemelli di Guidonia è passato anche dalla partecipazione a Tale e quale show nel 2021. Il trio comico oggi è molto presente in televisione: se vi state chiedendo cosa fanno i Gemelli di Guidonia, la risposta si articola in esibizioni musicali e sketch comici, che hanno portato il gruppo anche tra i protagonisti della decima edizione di Made in Sud.

A dispetto della loro carriera, molto nota, si sa veramente ben poco sulla vita privata dei tre membri del gruppo, che tengono riservate le proprie vite private, tanto che non si sa se siano sposati o no e in generale le informazioni personali sono pochissime.

