I soliti ignoti: andiamo a scoprire come si può partecipare al programma di Rai 1 per la stagione 2022-2023.

I soliti ignoti è sicuramente uno dei programmi più amati e seguiti in pre-serale dai telespettatori italiani. Il meccanismo del gioco è ormai noto: i concorrenti devono riuscire ad abbinare l’identità giusta alla persona giusta, svolgendo delle vere e proprie indagini e con l’ausilio di determinati aiuti sparsi durante il corso del gioco. Come per tutti i giochi a premi, è sempre alta la richiesta per potervi partecipare: scopriamo com’è possibile prendere parte ai casting de I soliti ignoti.

Come partecipare a I soliti ignoti

Non ci sono grosse discriminanti per partecipare: le selezioni sono aperte a tutti i maggiorenni e i casting per la stagione 2022-2023 sono aperti da marzo. Per candidarsi, basta andare sul sito ufficiale Rai Casting, compilare il form presente sul sito inserendo i propri dati e poi inviare la richiesta. Tramite questa iscrizione online, l’Ufficio Casting della Rai può quindi mettersi in contatto con i candidati, sottoponendoli a un’intervista telefonica e chiedendo altre informazioni.

Dopo questo contatto telefonico, se il concorrente rispecchia i requisiti richiesti dall’Ufficio Casting verrà chiamato negli studi Rai per svolgere la selezione. Questo è l’ultimo passaggio richiesto per poter partecipare a I soliti ignoti: se il candidato riesce a superare anche questa selezione in presenza, verrà poi calendarizzata la sua partecipazione al programma. Chiaramente, l’invio della richiesta online non garantisce una chiamata telefonica e nemmeno quella per la selezione in studio: sono tutti step consequenziali che possono anche non verificarsi in tantissimi casi.

Per conoscere con esattezza il regolamento del gioco, basta andare sul sito di Endemolshine Italia, la società che produce I soliti ignoti, e consultarlo. Basta quindi inviare un form per partecipare al programma e poi sperare di compiere i passi successivi.

