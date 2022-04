Garance Thenault chi è Lola de La Scogliera dei misteri

Garance Thenault, scopriamo chi è l’attrice che interpreta Lola nella fiction La scogliera dei misteri in onda su Rai 1.

Sta andando in onda su Rai 1 la miniserie francese La scogliera dei misteri, un mistery drama con protagonista Garance Thenault. L’attrice interpreta il ruolo di Lola, una donna che giunge in un paese del nord della Francia e vi scopre un mistero agghiacciante, riguardante una donna scomparsa tantissimi anni prima e completamente identica a lei. Lola dunque verrà piano piano a contatto con gli intrighi e i misteri che la riguardano da vicino, scoprendo le verità che si celano dietro quella misteriosa donna morta. Garance Thenault dunque è la protagonista di questa avvincente serie francese: scopriamo tutto su di lei.

Chi è Garance Thenault

Oggi Garance Thenault è un’affermata attrice francese, ma la sua carriera ha avuto inizio in un altro ambito, quello dei videogiochi. Garance era infatti un’ospite fisso in una trasmissione incentrata sui videogiochi in rete e da lì ha tentato la strada della recitazione.

Garance ha recitato in diversi film come Plus belle la vie, Nina e Camping Paradis, per arrivare dunque a recitare il ruolo di Lola ne La scogliera dei misteri. Oltre alla miniserie in queste settimane in onda su Rai 1, la Thenault ha preso parte anche ad altre serie televisive, soprattutto a tema poliziesco, ed è apparsa in diversi spot pubblicitari. Il ruolo di Lola è per ora quello che le ha dato maggior risalto e che la sta rendendo molto famosa anche in Italia.

Per quanto riguarda la vita provata, non sappiamo molte notizie su Garance Thenault. L’attrice non condivide tanto della sua sfera personale sui social network e anche nelle varie interviste ha raccontato poco di sé, non sappiamo quindi sé sia fidanzata o se ci sia un uomo nella sua vita.

