Il primo cavaliere trama e cast

Il primo cavaliere, andiamo a scoprire la trama e il cast del film ispirato alla leggenda di Re Artù e dei Cavalieri della Tavola Rotonda.

La leggenda di Re Artù e dei Cavalieri della Tavola Rotonda rivive nel film di Jerry Zucker Il primo cavaliere. Una pellicola che si inserisce nella lunga lista di narrazioni che hanno rielaborato uno dei racconti più celebri della narrativa mondiale, con le vicende del leggendario Re e della sua spada Excalibur che si intreccia con quelle di Ginevra, Lancillotto e così via. Il primo cavaliere è stato realizzato tra il 1994 e il 1995, girato proprio nelle terre che hanno dato vita alla leggenda, in Galles e in Inghilterra. Uscito nelle sale statunitense nel luglio 1995 e in quelle italiane nel settembre successivo, il film è stato un buon successo commerciale, con un guadagno di 128 milioni di dollari in tutto il mondo. Andiamo dunque alla scoperta della trama e del cast del film.

Il primo cavaliere: la trama del film

Il film racconta uno degli eventi più celebri della leggenda di Re Artù, ovvero l’intreccio amoroso tra il Re, la principessa Ginevra e il cavaliere Lancillotto. Entrambi gli uomini vogliono conquistare il cuore della bellissima dama, Re Artù la sceglie come sua sposa, ma il fascino del cavaliere mina i piani del Re.

Il primo cavaliere: il cast del film

Cast di prim’ordine, con Sean Connery nei panni del leggendario Re Artù e Richard Gere in quelli del cavaliere Lancillotto. Ecco il cast integrale della pellicola:

Sean Connery: re Artù

Richard Gere: Lancillotto

Julia Ormond: Ginevra

Ben Cross: Sir Malagant

Liam Cunningham: Agravaine

John Gielgud: Oswald

Christopher Villiers: Sir Kay

Valentine Pelka: Sir Patrise

Colin McCormack: Sir Mador

Alexis Denisof: Sir Gaheris

Ralph Ineson: Ralf

Stuart Bunce: Peter

