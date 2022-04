Ludovica Bargellini chi era l’attrice: causa morte

Ludovica Bargellini: scopriamo chi era l’attrice venuta a mancare il 19 aprile 2022 a Roma e le cause della sua prematura morte.

Un tragico incidente ha messo fine alla vita di Ludovica Bargellini, attrice protagonista di diversi spot pubblicitari e della serie di Paolo Sorrentino The Young Pope. La donna aveva appena 35 ed è andata a sbattere con la sua Lancia Y contro un muro a Roma, all’incrocio tra via Colombo e via Grotta Perfetta. Non sono ancora chiare le dinamiche dell’incidente, dovuto forse a un colpo di sonno. Sono ancora in atto le indagini della Polizia, la donna dopo l’incidente è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Sant’Eugenio, ma, arrivata in condizioni molto critiche, è morta poco dopo il suo arrivo nella struttura. Andiamo a scoprire chi era l’attrice.

Chi era Ludovica Bargellini

Originaria di Pistoia, Ludovica si era diplomata al Centro sperimentale come costumista, prima di iniziare a studiare come attrice al Teatro Azione di Roma. Sempre nella Capitale ha continuato gli studi, approfondendo la recitazione cinematografica. Ludovica ha così fatto il suo esordio sul grande schermo, prendendo parte dal 2009 a diversi film come Non c’è tempo per gli eroi di Mugnaini, Palato Assoluto di Falaschi e Dylan Dog vittima degli eventi di Claudio di Biagio.

L’esperienza di maggior rilievo per Ludovica Bargellini è stata sicuramente quella sotto la direzione di Paolo Sorrentino nella fortunata serie The Young Pope, con protagonista Jude Law. La donna ha preso parte anche a diversi spot pubblicitari ed è stata la protagonista del videoclip della canzone Che senso ha di Franco 126 nel 2021.

Martedì 19 aprile è terminata anzitempo la vita dell’attrice, morta in un tragico incidente a Roma. Il mondo dello spettacolo si stringe a lutto per salutare Ludovica Bargellini, scomparsa prematuramente all’età di appena 35 anni.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI