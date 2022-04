Monica Bertini chi è l’ex marito: svelati i motivi della separazione

Monica Bertini: scopriamo chi è l’ex marito della nota giornalista sportiva e i motivi della loro separazione.

Monica Bertini è sicuramente una delle grandi protagoniste del giornalismo sportivo italiano. Nata a Parma nel 1983, dopo gli studi a Milano inizia la sua carriera da giornalista, approdando a Sportitalia dopo alcune esperienze in realtà locali. L’ascesa di Monica Bertini si fa inesorabile, arrivando a Sky e poi a Mediaset, di cui oggi è uno dei volti simbolo. Conosciamo bene l’ambito professionale di Monica Bertini, ma andiamo a scoprire qualcosa in più sulla sua vita privata, in particolare sull’ex marito e sui motivi della loro separazione.

Monica Bertini: chi è l’ex marito

Per ben dieci anni, Monica Bertini è stata sposata con l’ex calciatore Giovanni La Camera. Le ragioni della fine del loro matrimonio sono state raccontate dalla donna a Calcio Today: la Bertini ha rivelato che non c’è stata alcuna rottura traumatica, ma sostanzialmente i due si sono resi conto di essere diventati più fratelli che altro. Insomma il rapporto è mutato, esaurita la passione i due hanno deciso di separarsi, ma l’affetto è rimasto molto forte e Monica stessa si è detta ancora molto legata al suo ex marito.

Giovanni La Camera è stato un calciatore con un passato nelle serie minori italiane. Nato a Messina nel dicembre 1983, La Camera è arrivato a esordire in Serie B nel 2007 con la maglia del Rimini, giocando nel campionato cadetto anche con le maglie di Cittadella, Padova e Como. All’attivo, l’ex centrocampista ha anche un’esperienza di sei mesi in Albania, con la maglia del Partizani Tirana, la sia unica esperienza all’estero e la sua unica nella massima serie di una nazione, visto che non è mai riuscito ad arrivare a giocare in Serie A.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI