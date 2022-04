Piacere, sono un po’ incinta trama e cast

By

Piacere, sono un po’ incinta: andiamo a vedere la trama e il cast del film con protagonista Jennifer Lopez.

Piacere, sono un po’ incinta, The Back-Up Plan è il titolo originale, è un film del 2010 diretto dal regista Alan Poul. La pellicola è stata un discreto successo, con un guadagno complessivo di 90 milioni di dollari, a fronte di un costo di produzione di 35. La grande protagonista del film è Jennifer Lopez, che ha contribuito anche alla colonna sonora del film, la cui partitura è stata composta integralmente da Stephen Trask. Nel film c’è la canzone (What Is) Love? contenuta nell’album Love? dell’artista ispanica. Andiamo dunque a vedere la trama e il cast integrale del film.

Piacere, sono un po’ incinta: la trama del film

La protagonista del film è Zoe, una bella ragazza di New York che gestisce un negozio di animali e vuole diventare madre. La ragazza però non riesce a trovare l’uomo giusto e dopo una serie di incontri sentimentali sfortunati, Zoe rinuncia alla ricerca del perfetto padre per suo figlio, decidendo di diventare madre da sola.

Il film presenta anche una nota biografica per Jennifer Lopez, che ha raccontato di aver accettato questa parte perché aveva appena concluso la gravidanza dei suoi due gemelli: Emme e Max. Il tema della maternità dunque, al centro del film, era parecchio caro e vivo per l’attrice di origini portoricane.

Piacere, sono un po’ incinta: il cast del film

Al fianco di Jennifer Lopez troviamo Alex O’Loughlin, celebre soprattutto per il suo ruolo nel reboot di Hawaii Five-0. Ecco il cast integrale del film:

Jennifer Lopez: Zoe

Alex O’Loughlin: Stan

Eric Christian Olsen: Clive

Michaela Watkins: Mona

Linda Lavin: Nana

Danneel Harris: Olivia

Noureen DeWulf: Daphne

Anthony Anderson: papà al parco

Melissa McCarthy: Carol

Tom Bosley: Arthur

Adam Rose: Louie

Carlease Burke: Tabitha

Robert Klein: dottor Scott Harris

