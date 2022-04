Uomini e Donne perché Ida e Riccardo si sono lasciati? Il reale motivo

Riccardo e Ida tornano a far parlare nel parterre di Uomini e Donne: scopriamo il motivo per cui i due si erano lasciati.

Il ritorno di Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne ha infiammato il parterre del dating show di Canale 5, riaccendendo i riflettori sul suo rapporto con Ida, terminato tempo fa. La donna non ha mai nascosto il grande amore provato per l’uomo e a più riprese ha confessato di pensare ancora a lui, scoppiando anche in lacrime al centro dello studio. Il ritorno di Riccardo è stato sicuramente emozionante per Ida e i due, riunitisi nel parterre di Uomini e Donne, hanno ritrovato il loro rapporto, in teoria di amicizia, ma in molti si aspettano da un momento all’altro un atteso ritorno di fiamma. In attesa dunque di nuovi sviluppi, andiamo a ripercorrere i motivi per cui i due si sono lasciati.

Perché Ida e Riccardo si sono lasciati

Si è parlato moltissimo della fine del rapporto tra Ida e Riccardo, una delle coppie più celebri degli ultimi anni di Uomini e Donne. Le cose sono precipitate tra i due durante il primo lockdown, quando la convivenza forzata ha messo a dura prova la loro relazione, che è capitolata. Ida ha detto di non aver vissuto con serenità quei mesi con Riccardo e il cavaliere ha raccontato che, tornato a casa sua, ha visto sempre più lontana la dama, decidendo dunque di voltare pagina e riprendere parte a Uomini e Donne.

La canzone di Ida e Riccardo

In questi momenti in studio stanno riaffiorando i ricordi per Ida e Riccardo, tanto che l’uomo a un certo punto ha sottolineato come in studio sia partita la loro canzone e Ida non l’abbia guardato, mentre a lui sono venuti alla mente molti ricordi. Insomma, l’intreccio rimane molto vivo, vedremo come si evolveranno le cose tra i due nei prossimi tempi.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI