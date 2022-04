La quarta puntata di Don Matteo 13 segna l’addio di Terence Hill alla celebre fiction, così come l’arrivo di Raoul Bova. Ecco le anticipazioni.

Scopriamo in che modo Terence Hill dirà addio al suo ruolo storico, quello di Don Matteo nell’omonima fiction. Al suo posto ci sarà Raoul Bova, nei panni di Don Massimo. Ecco le anticipazioni della tanto attesa e temuta quarta puntata.

Don Matteo 13 anticipazioni quarta puntata

Il titolo della quarta puntata di Don Matteo, in onda giovedì 21 aprile, è Così vicini, così lontani. Un appuntamento storico per la fiction di Rai 1, considerando come segnerà l’addio di Terence Hill al celebre personaggio.

Spoleto si sveglia con una notizia drammatica e del tutto inaspettata. L’amato Don Matteo è sparito nel nulla e nessuno sa cosa sia accaduto. Partono immediatamente le indagini, che non fanno altro che confermare come non vi sia alcuna traccia di lui. Preoccupa il fatto che non sia stata allertata nessuna delle persone a lui più vicine, ovvero Natalina e Cecchini.

Marco, intanto, si ritrova a ricevere una visita del fratellastro, Franco Fanelli. I due non hanno mai avuto buoni rapporti. Un arrivo che lo sorprende e scombussola. Il PM inizia ad avere dei sospetti. Che il fratellastro non sia giunto per lui ma per indagare sulla scomparsa di Don Matteo e sull’omicidio di una sua parrocchiana?

Trascorsi alcuni giorni dalla scomparsa del parroco, a Spoleto arriva Don Massimo, giovane e molto diverso dal suo predecessore. La gente del posto non accetta la cosa, dal momento che la presenza di un sostituto indica come Don Matteo non tornerà più. Tra Federico e Greta, intanto, inizia a nascere un bel rapporto. Tutti sperano possa essere l’inizio di una storia d’amore. Anche Anna riceve una visita inaspettata, come per Marco. Arriva il colonnello Lucio Valente, istruttore al tempo in cui lei frequentava l’Accademia. Non mancheranno di certo le tensioni in questa puntata.

