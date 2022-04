Jessica Pratt chi è la soprano che ha incantato Napoli: ha detto no a un marito

Jessica Pratt, scopriamo chi è la soprano che ha incantato Napoli con la sua esibizione e i dettagli della sua vita privata.

Jessica Pratt è una delle ospiti della puntata di mercoledì 20 aprile di Oggi è un altro giorno. La soprano inglese, naturalizzata australiana, sarà quindi protagonista del salotto di Serena Bortone, una presenza di spicco visto che la Pratt è una delle più importanti cantanti a livello internazionale nei repertori del belcantistico e del barocco. Tra le ultime esibizione della cantante c’è stata quella al Teatro San Carlo di Napoli, dove Jessica Pratt ha interpretato il ruolo di Anima ne La sonnambula di Vincenzo Bellini, incantando gli spettatori accorsi a vedere lo spettacolo. Andiamo dunque a scoprire qualcosa in più su Jessica Pratt e sui dettagli della sua vita privata.

Chi è Jessica Pratt

Jessica Pratt nasce nel giugno 1979 a Bristol, nel Regno Unito, ma cresce a Sydney e qui inizia a studiare canto e a farsi notare vincendo diversi concorsi. Nel 2003 la Pratt si trasferisce in Italia per continuare gli studi e qui la sua carriera spicca il volo, con Jessica Pratt che diventa una dei soprano più famosi di tutto il mondo.

Per ciò che riguarda la sua vita privata, Jessica Pratt ha raccontato di aver rinunciato a ben due proposte di matrimonio in quanto in entrambi i casi le era stato chiesto di lasciare il canto. Insomma, la passione ha sempre avuto la meglio sull’amore per la cantante, che ha svelato di aver messo da parte il lavoro per questioni personali solo quando suo padre si è ammalato gravemente. Per il resto, il canto è sempre stato al primo posto per la soprano, che ha rinunciato anche ad avere un marito in nome della sua arte.

