Anticipazioni come finisce Il Paradiso delle Signore 6

Il Paradiso delle Signore 6: andiamo a vedere le anticipazioni sull’ultimo episodio della sesta stagione della soap opera.

Si avvicina alla sua conclusione la sesta stagione de Il Paradiso delle signore. Il 29 aprile andrà in onda l’ultima puntata della soap opera, che poi farà il proprio ritorno a settembre con la settima stagione. Andiamo a vedere dunque cosa accadrà nell’ultimo episodio e sconsigliamo vivamente la lettura a chi vuole evitare SPOILER.

Come finisce Il Paradiso delle Signore 6

L’ultima puntata della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore coincide con l’attesissimo matrimonio tra Anna e Salvatore, col magazzino che resterà dunque “chiuso per nozze”. Intanto, mentre il grande evento domina la scena, Gloria riesce a capire tutto quello che sta accadendo, ovvero che sua figlia Stefania sta rinunciando all’amore per proteggerla e allora decide di andare a costituirsi dopo aver dato un consiglio a Marco.

Ludovica parte invece in compagnia di Torrebruna, ma proprio in quel momento Marcello corre verso di lei per riconquistarlo, peccato che il destino non sia d’accordo e abbia altri piani per loro. Infine, Dante restituisce ad Adelaide le quote del Paradiso, ma non sa che tra lei e il commendatore che le cose vadano male e che la Contessa si sta adoperando per mettere in atto la propria vendetta.

Questo dunque ciò che vedremo nell’ultima puntata de Il Paradiso delle Signore 6. Tante emozioni e colpi di scena, in attesa poi che il racconto riprenda con la settima stagione, che sicuramente vedrà la luce dopo l’estate, anche se ancora non si sa bene quando. Ciò che è sicuro, è che con tutta probabilità tornerà nel consueto orario dalle 15:55 su Rai 1, finestra in cui ormai sta andando in onda di consueto, attirando l’attenzione di tantissimi spettatori nei pomeriggi di Rai 1.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI