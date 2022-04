Come una volta Un amore da favola cast e partecipanti

Come una volta Un amore da favola: vediamo il cast e i partecipanti del nuovo reality show di Nove.

Pronti a tornare indietro nel tempo con Come una volta Un amore da favola, il nuovo reality show in partenza a partire da mercoledì 20 aprile in prima serata su Nove. In questo programma, sei ragazzi e sei ragazze vivranno in un castello e dovranno adattarsi alla vita del 1821, tra balli principeschi e ferree regole da seguire. I 12 partecipanti dunque vivranno la loro favola ottocentesca, nella speranza di trovare il loro amore fiabesco. Andiamo a scoprire il cast di Come una volta Un amore da favola.

Come una volta Un amore da favola: il cast e i partecipanti

Sono 12 dunque i protagonisti del dating show di Nove, le cui sei puntate andranno in onda ogni mercoledì sera, ma sono già disponibili sull’applicazione di Discovery+. Conosceremo meglio i protagonisti di quest’avventura ottocentesca nel corso della puntata, intanto andiamo a conoscere i loro nomi. Le dame protagoniste sono: Aurora, Clelia, Gabriela, Glenda, Matilda, Sofia. I gentiluomini sono: Cristiano, Davide, Joseph, Riccardo, Rocco, Ruben.

Insieme a loro, ci saranno altre figure ad accompagnarli nell’avventura indietro nel tempo. Il gruppo di ragazzi avrà un precettore di riferimento, ovvero Massimo De Cepparello, mentre l’istitutrice delle ragazze è Laura Pranzetti Lombardini. A loro il compito di istruire e guidare i ragazzi alla ricerca del loro amore da favola.

Inoltre, ci sarà la psicoterapeuta Elisa Vianello nei panni dell’educatrice sentimentale mentre il Maestro di Cerimonie, che si occuperà degli eventi del castello, è Nicolay Selikovsky. I ragazzi saranno poi istruiti nel ballo del tempo, fondamentale perché rappresenta la maggiore occasione di approccio, dal maestro di ballo Emanuele Pironti. Questo dunque il ricco cast che troveremo in Come una volta Un amore da favola.

