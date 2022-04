Ilenia Pastorelli chi è l’attrice e i film che ha fatto

By

Ilenia Pastorelli: scopriamo tutto sull’attrice, sui dettagli della sua carriera e su i film più famosi in cui ha recitato.

Ilenia Pastorelli è sicuramente uno dei volti maggiormente in ascesa del cinema italiano. Diventata famosa grazie alla partecipazione al Grande Fratello, l’attrice romana si è saputa ritagliare un posto importante nel mondo del cinema, prendendo parte a molti film di successo. Andiamo dunque a ripercorrere la sua carriera e a vedere i film più famosi che ha fatto.

Chi è Ilenia Pastorelli

Nata a Roma il 24 dicembre 1985, Ilenia Pastorelli studia sin da piccola danza, presso l’Accademia nazionale di danza. Dopo gli studi classici, Ilenia inizia a lavorare come modella e giunge alla ribalta grazie alla partecipazione alla dodicesima edizione del Grande Fratello, dove arriva in semifinale. Da qui, poi, l’ulteriore svolta arriva nel 2015, quando Ilenia Pastorelli esordisce al cinema nel film di Gabriele Mainetti Lo chiamavano Jeeg Robot, vincendo anche il David di Donatello come migliore attrice protagonista grazie alla sua straordinaria interpretazione.

Lo chiamavano Jeeg Robot lancia la carriera da attrice di Ilenia Pastorelli, che da quel momento prende parte a molti altri film come Benedetta follia, Non ci resta che il crimine, Quattro metà e Occhiali neri, il nuovo film del maestro dell’horror italiano Dario Argento. Oggi, Ilenia Pastorelli è una delle attrici di punta del cinema italiano, con all’attivo diversi riconoscimenti dopo la vittoria del David nel 2016.

Nonostante la straordinaria notorietà, non sappiamo moltissimo della vita privata di Ilenia Pastorelli, che mantiene il riserbo sulla sua sfera personale. Sappiamo che la donna ha avuto una relazione con l’ex gieffino Rudolf Mennone, ma dopo un anno i due si sono lasciati e oggi non sappiamo se l’attrice sia single o fidanzata né se abbia avuto altre storie d’amore.

