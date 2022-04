A La Pupa e il Secchione nella sesta puntata di ieri sera 19 marzo Ilaria si pupizza grazie a Federico Fashion Style che la trasforma in bomba sexy. Quanto costa il nuovo look?

Nella serata di martedì 19 aprile è andata in onda la sesta puntata de La pupa e il secchione, reality show di Italia 1 condotto da Barbara D’Urso. Tante le emozioni della serata, dall’arrivo in studio di Luca Onestini a quello della pupa per una sera Alessia Macari, fino alle scuse di Paola Caruso. Tra i momenti indimenticabili della puntata c’è però lo straordinario cambio di look occorso alla secchiona Ilaria Bruni e realizzato dal giurato Federico Fashion Style. Andiamo a scoprire com’è stato questo cambiamento di look per la secchiona Ilaria.

La pupa e il secchione: la grande trasformazione di Ilaria

Nel corso della settimana che ha portato alla sesta puntata de La pupa e il secchione, Federico Fashion Style ha fatto il proprio ingresso nella villa dove si trovano i concorrenti e ha apportato un cambio look incredibile e completo. Federico ha parlato di questo cambiamento, rivelando come il trucco sia stato nel valorizzare la bellezza di Ilaria, che solitamente viene poco curata. Con l’aiuto delle altre pupe dunque il giurato del programma ha sistemato il look a Ilaria, che al suo ingresso in studio ha stupito veramente tutti.

Nonostante a primo impatto il cambiamento sia stato evidente, come ha rivelato lo stesso Federico Fashion Style in realtà non si tratta di uno stravolgimento completo ed esoso. Il celebre hair stylist è semplicemente andato ad esaltare, con il lavoro sui capelli e col trucco, i bei lineamenti della ragazzi, per cui questo incredibile cambio di look non ha un costo esagerato, ma è stato ampiamente alla portata e ha reso molto felice Ilaria.

