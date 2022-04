Monica Bertini foto oggi: gli scatti più belli FOTO

By

Monica Bertini, andiamo a vedere una gallery dei migliori scatti della nota conduttrice televisiva.

Monica Bertini è sicuramente una delle conduttrici sportive più famose della televisione italiana. Nata a Parma il 14 maggio 1983, dopo gli studi al Liceo linguistico si è trasferita a Milano, dove ha studiato scienze della comunicazione allo IULM. Dopo un master in giornalismo televisivo, la Bertini ha cominciato a lavorare in alcune realtà locali, diventando giornalista pubblicista e venendo ingaggiata, nel 2013 a Sportitalia.

Da qui l’ascesa di Monica bertini si fa continua. Per Sportitalia conduce diversi programmi, soprattutto incentrati sulla Serie B e sul calciomercato, e nel febbraio 2014 approda a Sky, dove dienta una delle conduttrici di Sky Sport24 e continua a occuparsi di Serie B conducendo la trasmissione Campo Aperto Serie B.

Nel 2016, dopo la fine dell’avventura a Sky, la Bertini passa a Mediaset e diventa uno dei volti principali dell’emittente televisiva. Qui si occupa di condurre e curare moltissimi programmi, seguendo anche eventi molto importanti come le finali di Champions del 2016 e del 2017 e i Mondiali del 2018 in Russia. Oggi Monica Bertini è uno dei volti più noti di Mediaset e si occupa di curare la maggior parte degli studi post gara nelle competizioni che vengono trasmesse da Mediaset come la Champions League e la Coppa Italia, quest’ultima esclusiva della rete lombarda.

Monica Bertini oggi: gli scatti migliori

Oggi vediamo spesso Monica Bertini protagonista in studio, principalmente dopo le gare di Coppa Italia e quelle di Champions League curate da Mediaset. La conduttrice ha oggi 39 anni, ne compirà 40 tra meno di un mese e la sua carriera l’ha portata tra le principali giornaliste del panorama sportivo italiano. Andiamo dunque a vedere una raccolta dei migliori scatti della Bertini.

