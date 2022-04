Psicologi nuovo album Trauma: tracklist, duetti e info

By

Gli Psicologi hanno presentato la tracklist del loro nuovo cd, intitolato Trauma: ecco tutte le canzoni presenti.

Si fa sempre più vicino il ritorno degli Psicologi. Drast e Lil Kvnueki presenteranno il loro nuovo album, dal titolo Trauma, il 29 aprile. A due anni di distanza dal loro primo Cd in studio, Millennium Bug, i due giovani artisti sono pronti a presentare il proprio progetto, un nuovo capitolo della loro carriera continuamente in ascesa. Andiamo a scoprire la tracklist dell’album, in attesa della sua uscita.

Psicologi, la tracklist dell’album Trauma

Sono dieci le tracce che comporranno il nuovo album degli Psicologi. Due sono già note e sono i singoli Fiori morti e Sui muri, che hanno anticipato l’uscita dell’album, contribuendo ad aumentare l’hype intorno alla sua uscita. Tra le otto tracce inedite che ascolteremo il 29 aprile, spiccano senza dubbio i due featuring con Ariete e Franco 126. Quella col cantante romano è una collaborazione inedita, che unirà uno dei principali esponenti della scena musicale italiana dal momento al duo in ascesa, un featuring decisamente intrigante e ricco di aspettative. Con Ariete si ripropone invece la collaborazione che ha già dato vita a Tatuaggi, ma anche al brano Freddo, contenuto nell’Ep di Ariete 18 anni, che ha visto l’artista collaborare con Lil Kvneki,e alla canzone Riposa in pace, contenuta in Spazio, che ha invece visto la collaborazione con Drast.

Insomma, attesa alle stelle per il nuovo Cd degli Psicologi, che poi saranno protagonisti di un tour estivo che prenderà il via il 17 giugno 2022 proprio con l’attesissima data di Roma, città dove è nato il successo dei due artisti

Ecco, nel dettaglio, la tracklist di Trauma, il nuovo Cd degli Psicologi:

Pagine

Fiori morti

Tutto bene

Umore feat. Ariete

Colore

Libero feat. Franco 126

Acido

Medicine

1312

Sui muri

