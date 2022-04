The Help è un film del 2011, tratto dal romanzo L’aiuto di Kathryn Stockett. Scopriamo trama e cast di questo dramma da non perdere.

Un cast stellare per The Help, film candidato a quattro premi Oscar, apprezzatissimo negli USA con 160 milioni di dollari al botteghino. Ecco la trama e il cast di questa pellicola che racconta una storia di coraggio. Un pugno nello stomaco che mira a far riflettere sul presente, oltre che gettare luce su un passato non così lontano.

The Help trama e cast

Siamo nel Mississippi degli anni ’60 ed Eugenia Phelan, interpretata da Emma Stone, è una ragazza bianca della buona società. Tutti la conoscono come Skeeter e sano che la sua grande passione è la scrittura. Si è da poco laureata e vorrebbe diventare un’autrice pubblicata.

Fa ritorno a casa, a Jackson, dove mostra un atteggiamento del tutto differente rispetto alle proprie coetanee. Loro sono dedite alla famiglia mentre lei alla propria carriera. Sposarsi e avere dei figli non rappresentano un obiettivo cruciale e immediato per lei, il che la rende “strana” agli occhi della buona società.

Il suo primo vero lavoro è presso un giornale locale. Ha il compito di rispondere alla posta delle casalinghe. Giorno dopo giorno, però, Skeeter capisce come la società nella quale viva sia intrisa di finto perbenismo e soprattutto razzismo. Crescere nella bambagia rende difficile vedere certe situazioni dal di fuori. Una volta aperti gli occhi, però, non si può ignorare come la società bianca si imponga su tutte le minoranze.

Sa bene che l’eduzione dei piccoli, così com’è stato per lei, sta tutta nelle mani delle domestiche nere. Decide così di raccontare la vita dei bianchi, ma osservata dal punto di vista delle collaboratrici afroamericane. Non è facile convincerle ma riuscirà ad aver dalla sua Aibileen, che ha il volto di Viola Davis, Minny, ruolo per il quale Octavia Spencer ha vinto l’Oscar, e molte altre. A completare il cast vi sono Bryce Dallas Howard nei panni di Hilly Holbrook, Jessica Chastain in quelli di Celia Foote, Sissy Spacek nel ruolo di Missus Walters, Allison Janney in quello di Charlotte Phelan e Ahna O’Reilly in quello di Elizabeth Leefolt.

