Anatomia di uno scandalo è una delle serie TV più viste su Netflix. Ecco tutto quello che dovete sapere su questo titolo.

Avete mai sentito parlare di Anatomia di uno scandalo? È il titolo di una nuova serie Netflix che adatta il romanzo omonimo di Sarah Vaughan, pubblicato nel 2018. Uno show che porta la firma di David E. Kelley, che in molti conosceranno per una delle serie TV cult degli anni ’90, Ally McBeal.

Anatomia di uno scandalo trama

Al centro della trama di Anatomia di uno scandalo vi sono James Whitehouse, ministro dell’interno inglese, e sua moglie Sophie. I due conducono una vita serena, di certo fuori dall’ordinario, considerando il lavoro di lui, ma felice. Tutto viene stravolto, però, quando il Daily Mail pubblica la notizia di una relazione extraconiugale dell’uomo, impegnato con un’ex dipendente, tale Olivia Lytton.

Il mondo crolla sulle spalle di Sophie ma il tradimento si dimostra essere l’ultimo dei problemi da fronteggiare. Olivia, infatti, accusa James d’averla stuprata. Ciò dà il via a un processo in grado di distruggere ogni traccia di equilibrio ancora rimasta intatta in questo matrimonio. Sophie non riesce a credere a ciò che sta accadendo. Inizia così a indagare per conto proprio sulla vita segreta condotta dal marito fino a questo momento. L’accusa si fa però ben presto ancora più grande, quando una donna dal passato lo accusa dello stesso crimine. Uno stupro avvenuto molti anni prima. Cosa si nasconde dietro la maschera di quest’uomo?

Anatomia di uno scandalo cast

Il cast di Anatomia di uno scandalo è molto interessante. Rupert Friend è l’attore scelto per interpretare il ruolo di James Whitehouse. Un volto ben noto in ambito televisivo e cinematografico. Negli ultimi anni ha recitato in The French Dispatch di Wes Anderson, The Zero Theorem di Terry Gilliam, Homeland e nella serie live action Obi-Wan Kenobi, in uscita il 27 maggio 2022.

Sophie ha invece il volto di Sienna Miller, che ha recitato in film come Foxcatcher, American Sniper, Civiltà perduta e City of Crime. A completare il cast vi è Naomi Scott, nel ruolo di Olivia Lytton e Michelle Dockery, che presta il volto a Lady Mary Cawley.

Anatomia di uno scandalo trailer

