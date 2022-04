Cani sciolti trama e cast

Cani Sciolti, vediamo la trama e il cast del film diretto da Baltasar Kormakur con Denzel Washington e Mark Wahlberg.

La saga a fumetti 2 Guns, scritta nel 2007 da Steven Grant e pubblicata dall’etichetta Boom!Studios, ha trovato la propria realizzazione cinematografica nel 2013, col film Cani Sciolti diretto da Baltasar Kormakur (Everest, Contraband). Il film ha visto la luce nelle sale italiane nell’ottobre 2013 e ha ottenuto un buon successo, tanto che si era arrivato anche a parlare di un sequel, che però non è mai stato realizzato. Andiamo a scoprire dunque la trama e il cast della pellicola.

Cani Sciolti: la trama del film

Due agenti vengono assegnato in una delicata missione sotto copertura, col compito d’infiltrarsi in un cartello della droga messicano. I due però non conoscono l’uno l’identità dell’altro e dopo che la missione è andata incontro a un rovinoso fallimento, gli agenti si trovano abbandonati a loro stessi e devono trovare il modo di sopravvivere in quell’ambiente pericoloso.

Cani Sciolti: il cast del film

I protagonisti del film sono Denzel Washington e Mark Wahlberg, ma la pellicola avrebbe potuto avere una forma molto diversa. Inizialmente infatti i due ruoli principali dovevano essere occupati da Vince Vaughn e Owen Wilson, sostituiti poi dagli effettivi protagonisti sopracitati. Anche per il ruolo di Deb c’è stata parecchia incertezza, con Ellen Pompeo e Marisa Tomei prese in considerazione prima dell’assegnazione della parte a Paula Patton.

Ecco quindi il cast di Cani Sciolti:

Denzel Washington: Robert “Bobby” Trench

Mark Wahlberg: Michael “Stig” Stigman

James Marsden: Quince

Paula Patton: Deb

Bill Paxton: Earl

Edward James Olmos: Papi Greco

Evie Thompson: Patsy

Fred Ward: ammiraglio Tuwey

Robert John Burke: Jessup

Greg Sproles: capo Lucas

Patrick Fischer: dottor Ken

Edgar Arreola: Rudy

Derek Solorsano: Ferret Nose Julio

Kyle Russell Clements: Teemo

