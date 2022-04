Chi è Patrizia De Blanck: che lavoro fa e dove vive la contessa

By

Patrizia De Blanck: scopriamo tutto sulla contessa, da che lavoro fa a come vive e le sue origini.

Patrizia De Blanck sarà ospite, insieme alla figlia Giada, di Serena Bortone nella puntata di giovedì 21 aprile di Oggi è un altro giorno. Andiamo a conoscere meglio la contessa, tra le sue discusse origini a cosa fa nella vita e come vive.

Chi è Patrizia De Blanck

Nata a Roma il 9 novembre 1940, Patrizia è discendente di una famiglia aristocratica cubana, i cui averi furono nazionalizzati durante la rivoluzione guidata da Fidel Castro. Patrizia in Italia è diventata famosa grazie alla televisione, facendosi notare nel 1958 come valletta nel programma Il Musichiere.

Dopo parecchi anni lontana dalla televisione, vi fa ritorno negli anni 2000, diventando ospite fisso a Chiambretti c’è su Rai 2 e prendendo parte poi a diversi reality show come Il ristorante su Rai 1 e L’Isola dei famosi e il Grande Fratello Vip nel 2005.

Per ciò che concerne la sua vita privata, Patrizia ha sposato nel 1960 l’aristocratico britannico Anthony Leigh Mine, ma il matrimonio è finito qualche mese dopo a causa della scoperta del tradimento dell’uomo col suo migliore amico. Patrizia si è poi fidanzata con Farouk El Chourbagi, ma questo è stato ucciso nel 1964, e nel 1971 la donna si è risposata con Giuseppe Drommi, console di Panama, con cui dieci anni dopo ha avuto la figlia Giada.

Oggi, Patrizia De Blanck abita in una lussuosissima villa a Roma insieme alla figlia Giada e qui conduce una vita mondana molto frenetica, tra eventi e comparse in televisione.

Patrizia De Blanck adottata: il mistero

Uno dei dibattiti che hanno riguardato maggiormente la contessa negli ultimi anni è quello relativo alle sue origini. Durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip, è uscita fuori un’indiscrezione secondo cui il vero padre di Patrizia non fosse il Conte de Blanck, ma un gerarca fascista di nome Asvero Gravelli. La notizia in realtà non è mai stata confermata, ma ha aumentato il mistero intorno alle origini della contessa.

