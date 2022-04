Giada De Blanck oggi: com’è diventata e cosa fa nella vita

Giada De Blanck: scopriamo com’è diventata oggi la figlia della contessa Patrizia e cosa fa nella vita.

Giada De Blanck e sua madre Patrizia saranno tra gli ospiti del salotto di Serena Bortone nella puntata di giovedì 21 aprile di Oggi è un altro giorno. Andiamo a scoprire qualcosa in più sulla figlia della contessa e in particolare sulla sua trasformazione e sulla sua vita di oggi.

Giada De Blanck oggi: com’è diventata

Natal nel febbraio 1981, Giada De Blanck è l’unica figlia della contessa Patrizia De Blanck. La donna ha cominciato ad affacciarsi nel mondo della televisione nei primi anni 2000, partecipando a Miss Italia e poi, nel 2003, alla prima edizione dell’Isola dei famosi, dove si classifica al secondo posto dietro a Walter Nudo.

Oggi, Giada ha 41 anni ed è cambiata tantissimo. La contessina negli ultimi anni si è allontanata progressivamente dal mondo dello spettacolo, apparendo sempre meno sui social. Il tempo ha temprato il suo carattere e Giada mostra la forza e la dolcezza che ha lasciato intravedere sin dalla sua primissima esperienza sull’isola.

Una forza che le è servita soprattutto per combattere i tanti attacchi ricevuti sui social a causa del suo cambiamento fisico. Giada è apparsa ingrassata e purtroppo, come spesso accade, in molti l’hanno attaccata e criticata, ma la contessina ha saputo reggere il peso di questi inutili attacchi mostrando sempre la propria tranquillità.

Oggi, Giada De Blanck vive insieme alla madre nella lussuosissima villa a Roma che la contessa ha ereditato e in cui le due trascorrono le giornate. Come detto, si è allontanata dal mondo dello spettacolo e ha chiuso ermeticamente la propria vita privata, non lasciando trapelare molte informazioni. Non sappiamo dunque di preciso a cosa si dedica ora Giada e se c’è qualche amore nella sua vita.

