Heartstopper è un celebre fumetto di Alice Oseman, trasformato in serie TV da Netflix. Scopriamo come finisce il primo volume.

Il 22 aprile arriva su Netflix Heartstopper, serie TV che adatta l’omonimo fumetto. Ecco il riassunto completo di questa dolce storia adolescenziale, che ha tanto da insegnare al pubblico.

Heartstopper 1 come finisce

Il libro a fumetti di Heartstopper si apre con Charlie che bacia Ben in libreria. Il primo si ritrova poi a dover stare seduto di fianco a Nick per una settimana a scuola. Non si parlano molto ma Nick si mostra alquanto amichevole. Un atteggiamento che insospettisce un po’ Charlie, già vittima di bullismo perché gay (in una scuola totalmente maschile).

Qualche giorno dopo si ritrovano da soli e Nick gli offre apertamente la propria amicizia. Charlie, intanto, prova a ignorare a ogni costo Ben, che continua a mandargli messaggi, nonostante gli abbia detto di non volerlo più vedere. Pare esserci una scintilla con Nick, anche se Tao Xu, amico di Charlie, gli consiglia di fare molta attenzione. Il loro rapporto sta diventando molto stretto e potrebbe finire col farsi male.

L’ombra di Ben aleggia ancora un po’ ma tutto cambia quando Nick propone al suo nuovo amico di entrare a far parte della squadra di rugby. Proposta accettata, peccato però che il ragazzo non abbia idea di come si giochi. Nei mesi seguenti, dunque, i due passano il tempo ad allenarsi. Ben non si arrende e riesce a strappare un bacio a Charlie, mentre questi provava a rompere del tutto i rapporti. Ancora una volta Nick interviene giusto in tempo, “salvandolo”.

La prospettiva di colpo cambia e vediamo tutto dagli occhi di Nick. Ricorda il coming out di Charlie e il bullismo subito 10 mesi prima. Inizia poi a fare delle ricerche e lo trova su Facebook dopo il “primo incidente” con Ben, dal quale salva Charlie. Questi, intanto, si confessa con Tao e spiega come non voglia di fatto rinunciare al nuovo amico, anche se è etero e potrebbe spezzargli il cuore.

I due ragazzi iniziano a frequentarsi anche al di fuori della scuola e del campo di rugby. Charlie confessa a sua sorella d’essersi innamorato di un ragazzo etero. Il fine settimana seguente, però, Nick va a casa sua e la relazione prende una piega più fisica. Dopo aver trascorso la notte insieme, dormendo, Nick inizia a fare ricerche sull’essere gay. Victoria, intanto, spiega al fratello come per lei ci siano chance di una splendida storia. Non crede che il suo amico sia etero.

I dubbi tornano, però, quando Tao rivela come il ragazzo abbia avuto una cotta per una tale Tara Jones, per ben 3 anni. Nello spogliatoio, intanto, i compagni iniziano a sospettare che Nick sia gay e innamorato di Charlie. Il classico clima ignorante, però, non pare scuoterli perché insieme.

È impossibile negare ciò che provano e dopo una festa i due si ritrovano in una stanza d’albergo e si baciano per la prima volta. Vengono però interrotti e Nick raggiunge i suoi amici, lasciando Charlie da solo, entusiasta e amareggiato al tempo stesso.

