Heartstopper trama e cast della serie Netflix

Netflix propone una nuova serie TV, Heartstopper, basata sull’omonimo fumetto di Alice Oseman. Il racconto di una splendida storia d’amore.

Scopriamo tutto quello che sappiamo su Heartstopper, nuova serie TV Netflix in streaming da venerdì 22 aprile. Il fumetto di Alice Oseman è un grande successo editoriale, che ha visto quattro volumi raggiungere le librerie (il quinto arriverà nel 2023).

Heartstopper trama

Charlie e Nick sono due giovani ragazzi che frequentano la stessa scuola ma non si sono mai conosciuti. Di colpo si ritrovano l’uno di fianco all’altro. Diventano immediatamente amici, rendendosi conto che c’è qualcosa di più. Charlie si innamora perdutamente di Nick, anche se è certo di non avere la minima chance con lui.

Del tutto ignaro del fatto che anche Nick scopre di provare dei forti sentimenti per lui. I due si ritrovano a vivere molti momenti, giorno dopo giorno, costruendo qualcosa di molto importante, più grande di quanto potessero immaginare. Una storia, la loro, che li vede crescere e confrontarsi con temi come l’amicizia, l’amore e la lealtà, fronteggiando le fasi cruciali e complesse dell’adolescenza.

Heartstopper cast

Il 22 aprile 2022 fa il suo esordio su Netflix Heartstopper, nuova serie TV in streaming da non perdere, principalmente per un pubblico giovanissimo, ma non solo. Per l’adattamento del fumetto di Alice Oseman sono stati scelti i seguenti attori come protagonisti. Joe Locke, alla sua prima esperienza, interpreta Charles “Charlie” Spring. Nicholas “Nick” Nelson ha invece il volto di Kit Connor, che ha già recitato ne Il club del libro e della torta di bucce di patata di Guernsey per Netflix.

Sebastian Croft interpreta Ben Hope, mentre per il ruolo di Elle Argent è stata scelta Yasmin Finney. Corinna Brown presta il volto per Tara Jones, mentre William Gao è Tao Xu. A completare il cast sono Kizzy Edgell (Darcy Olsson), Cormac Hyde-Corrin (Harry Greene), Tobie Donovan (Isaac), Rhea Norwood (Imogen) e Jenny Walser (Victoria “Tori” Spring).

Heartstopper trailer

