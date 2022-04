Anna Tatangelo e Livio Cori retroscena su perché si sono lasciati

Giunge al termine la storia d’amore tra Anna Tatangelo e Livio Cori: andiamo a vedere i retroscena sui motivi della rottura.

Arriva da Chi l’indiscrezione secondo cui Anna Tatangelo e Livio Cori si sarebbero lasciati. Un fulmine a ciel sereno, perché appena un mese fa sui social i due si professavano il loro amore. Anna e Livio facevano ormai coppia da un anno, una relazione molto seria e avviata, con il cantante che ha conosciuto anche il figlio della donna e ha fatto con loro un viaggio a Disneyland. I due erano stati paparazzati nell’estate 2021 e poi sono usciti allo scoperto, iniziando a pubblicare foto e video insieme sui social. Ora, però, l’amore tra i due sarebbe esaurito, con la loro storia giunta a conclusione: andiamo a scoprirne i retroscena.

Anna Tatangelo e Livio Cori: i motivi della rottura

Non sono ancora ben chiari i motivi che hanno portato alla fine della relazione tra i due, anche se si vocifera che siano riconducibili a delle divergenze sul modo di vedere il futuro. I due insomma non sarebbero riusciti a trovare un progetto di vita comune e sulla pianificazione del futuro sarebbero emerse delle differenze che, a quanto pare, sarebbero state fatali.

Si tratta ancora, è bene specificarlo, di voci di corridoio: dai due diretti interessati non sono arrivate né conferme né smentite e quindi regna ancora l’incertezza sull’effettivo status della loro relazione. Vedremo se nei prossimi giorni i due usciranno allo scoperto, confermando o smentendo l’indiscrezione lanciata da Chi e quindi fornendo qualche dettaglio in più sulla questione. Per il momento, pare essere giunta al capolinea la storia d’amore tra Anna Tatangelo e Livio Cori, una passione che sembrava divampare in modo ardente, e che invece si sarebbe spenta con relativa velocità

