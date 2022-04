Giovedì 28 aprile torna in onda Don Matteo 13. Ecco le anticipazioni della quinta puntata, che introduce Raoul Bova come Don Massimo.

Terence Hill ha detto addio a Don Matteo 13. Il celebre prete è stato rapito e svanito nel nulla. Le indagini non hanno portato a nulla e intanto al suo posto arriva Don Massimo, ovvero Raoul Bova. Ecco le anticipazioni della quinta puntata del 28 aprile.

Don Matteo 13 anticipazioni quinta puntata

Ha inizio un nuovo capitolo per Don Matteo 13 con la quinta puntata, che introduce Don Massimo, interpretato da Raoul Bova. Spoleto fa i conti con la sofferenza per la sparizione di Don Matteo, ovvero Terence Hill, ma i suoi amici non si arrendono all’idea di non scoprire la verità. Le indagini proseguiranno.

La quinta puntata di Don Matteo 13 ha come titolo L’amico ritrovato. La notizia della sparizione improvvisa del parroco investigatore ha sconvolto Spoleto. I suoi amici sono sconvolti. Il Maresciallo Cecchini, Natalina e Pippo non riescono ad accettare la cosa e vogliono fare il possibile per ritrovarlo. A peggiorare la situazione vi è il fatto che la curia abbia già mandato un sostituto, Don Massimo. È lui a tenere messa. Un sacerdote molto diverso dal suo predecessore, che faticherà nel farsi accettare.

C’è grande diffidenza nei suoi confronti. Nessuno intende accettare il fatto che Don Matteo li abbia abbandonati. Le circostanze della sua sparizione sono ancora avvolte nel mistero. I dubbi attanagliano tutti, al punto che c’è chi sospetta che Don Massimo possa in realtà essere un impostore. Che possa essere lui il responsabile della sparizione del sacerdote? Il pubblico sa bene che non è questo il caso ma a Spoleto c’è chi non scarta la teoria.

Valentina, intanto, ha un problema e pensa di rivolgersi a Marco per tentare di risolverlo. Il PM si mette a sua disposizione. Ciò rischia però di compromettere il rapporto tra Nardi e Anna. Quest’ultima sembra infatti provare un bel po’ di gelosia nei suoi confronti.

Don Matteo 13, promo quinta puntata

Il promo della prossima puntata di #DonMatteo13, con l’arrivo di Raoul Bova/Don Massimo e Terence Hill/#DonMatteo rapito. pic.twitter.com/JpCDxLhn5i — Cinguetterai (@Cinguetterai_) April 21, 2022



Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI