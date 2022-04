Aurora Nardozzi, scopriamo chi è l’ex fidanzata del celebre cantante Marco Masini: tutto sulla loro storia d’amore.

Marco Masini è uno dei protagonisti del nuovo reality show di Rai 1: The Band. Il cantante toscano sarà uno dei tutor del programma condotto da Carlo Conti e dovrà seguire quindi da vicino il percorso delle band in gara. Andiamo dunque a scoprire un dettaglio della vita privata di Marco Masini: chi è l’ex fidanzata Aurora Nardozzi.

Aurora Nardozzi: chi è l’ex fidanzata di Marco Masini

Nata nel 1985 a Torino, Aurora si è fatta notare partecipando a diversi concorsi di bellezza e approdando nel 2008 a Uomini e Donne, dove partecipa al dating show come corteggiatrice di Jack Vanore. Aurora è poi balzata agli onori delle cronache per la sua relazione con Marco Masini. I due si sono conosciuti in una cena con amici e si sono fidanzati nel 2011. Nonostante l’importante differenza d’età, ben 21 anni, i due hanno costruito la propria storia, che però poi è andata a finire per alcune incompatibilità caratteriali, come ha raccontato lo stesso cantante.

I problemi sono sorti quando i due sono andati a convivere, una decisione che è stata presa in seguito a un evento drammatico, con la ragazza che ha subito una rapina e un tentato stupro. Dopo quel terribile incidente, Aurora è andata a vivere con Marco a Firenze e vivendo insieme sono emerse le differenze caratteriali tra i due, dovute anche alla differenza d’età che piano piano sono venute fuori.

Aurora era nel pieno della giovinezza, Marco coltivava il sogno di diventare padre e cercava la tranquillità: i due quindi si sono trovati sempre più lontani e alla fine hanno deciso di lasciarsi, mettendo fine a una relazione che è stata molto importante per entrambi gli amanti.

