Carlo Conti: chi è la moglie del noto conduttore televisivo

Carlo Conti, andiamo a scoprire chi è la moglie del noto conduttore televisivo, pronto a partire con la nuova avventura con The Band.

Carlo Conti è pronto a tornare in prima serata su Rai 1 con un nuovo show, The Band, un talent show concepito appositamente per i gruppi musicali. In attesa dunque di vedere il nuovo programma musicale di Rai 1, andiamo a scoprire qualche dettaglio della vita privata del noto conduttore televisivo, in particolare di sua moglie.

Carlo Conti: chi è la moglie

Si chiama Francesca Vaccaro la dolce metà di Carlo Conti. La donna è nata nel 1972, è toscana come il marito e nella vita fa la costumista televisiva e la stilista. Sin da piccola si è interessata alla moda, facendo della sua passione il proprio lavoro e conoscendo anche il suo futuro marito grazie al suo mestiere, visto che i due si sono conosciuti dietro le quinte di Domenica In.

Francesca e Carlo si sono sposati nel 2012 con una suggestiva cerimonia che si è svolta nella bellissima location dei colli fiorentini, con un testimone di nozze d’eccezione come Leonardo Pieraccioni. Due anni dopo, nel 2014, è nato Matteo, il primo figlio della coppia.

Prima di Francesca Vaccaro, Carlo Conti ha avuto una relazione con la showgirl Roberta Morise. I due sono stati insieme per un po’ di anni, prima di lasciarsi nel 2011. Una rottura che però non è stata traumatica, ma l’amore tra i due è semplicemente finito, anzi come ha raccontato la donna si è più che altro trasformato in qualcosa di diverso, qualcosa di intenso come un rapporto tra padre e figlia, con la passione che è sfumata. Carlo poi ha ritrovato l’amore e ora è felicemente sposato con Francesca Vaccaro, con cui ha costruito la propria famiglia.

