Carlo Verdone: chi è la moglie dell’attore

Carlo Verdone è un maestro del cinema italiano. Cosa sappiamo della sua vita privata? Ecco chi è sua moglie e che lavoro fa.

Scopriamo la storia d’amore che ha legato Carlo Verdone a sua moglie, ormai ex. Ecco chi è e cosa fa nella vita. Di seguito riportiamo anche alcune curiosità, come ad esempio cos’è accaduto dopo il loro divorzio.

Carlo Verdone: chi è la moglie

Carlo Verdone è un personaggio celebre. Tutti in Italia lo riconoscerebbero in un attimo in strada. Col tempo ha imparato ad accettare le conseguenze della sua fama, ma non si è mai arreso al fatto di dover condividere col resto del mondo la propria vita privata. Quella resta sacra e infatti non abbiamo poi grandi informazioni sulla sua quotidianità e la sfera casalinga.

Sappiamo però che è stato sposato per diversi anni con Gianna Scarpelli. I due sono stati marito e moglie dal 1980 al 1996, anno nel quale si sono separati ufficialmente. Dal loro matrimonio sono nati due figli. La prima, Giulia, è venuta al mondo nel 1986. Il secondogenito, invece, si chiama Paolo ed è un classe 1988.

In seguito alla separazione vi sono state alcune schermaglie tra Carlo Verdone e sua moglie Gianna Scarpelli. È stato lo stesso attore, sceneggiatore e regista a parlarne in passato. Col passare del tempo, però, i loro rapporti sono tornati a essere civili. Verdone ha dichiarato che proprio la sua ex moglie gli è stata molto vicini nei momenti più complicati della sua vita.

Moglie di Verdone: che lavoro fa

L’ex moglie di Carlo Verdone, Gianna Scarpelli, è stata al fianco del regista per ben 16 anni di matrimonio. Oggi i rapporti sono ottimi, dal momento che, dopo le prime schermaglie, il bene reciproco ha prevalso. È stata proprio lei a prendersi cura degli ex suoceri quando si sono ammalati. Segno di un amore indissolubile.

Quando l’assistente di Carlo Verdone è improvvisamente morto, inoltre, è stata Gianna a prendere il suo posto. Per quanto possa sembrare sorprendente, infatti, i due lavorano insieme. Lei è di fatto diventata la sua segretaria personale. Un’unione che va oltre il matrimonio concluso e i figli. I due faranno sempre parte l’uno della vita dell’altra.

Carlo Verdone vita privata

Come detto, Carlo Verdone tiene molto alla propria privacy. Per questo motivo si ignora del tutto il fatto che possa o meno avere un’altra compagna al proprio fianco. Se così fosse, il regista romano ha scelto di non condividerla col resto del mondo dello spettacolo. Tutto lascia pensare, però, che sia single al momento, anche perché trovare una donna con le sue stesse passioni pare difficile, ha raccontato. Ecco le sue parole: “Ci ho provato ma è troppo difficile. Dovrei riuscire a trovare qualcuno come me”.

