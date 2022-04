Chi è Enrico Nigiotti: i talent show e le canzoni più famose

Enrico Nigiotti, scopriamo chi è il cantante, protagonista di numerose esperienze in diversi talent show come X Factor e Amici.

Enrico Nigiotti sarà uno dei protagonisti del reality show The Band, in partenza sotto la conduzione di Carlo Conti su Rai 1 da venerdì 22 aprile. Il cantante ricoprirà il ruolo di tutor, affiancando le band in gara nel loro percorso: scopriamo dunque qualcosa in più su di lui e sulle sue canzoni più famose.

Chi è Enrico Nigiotti

Enrico Nigiotti nasce a Livorno l’11 giugno 1987. Sin da bambino si appassiona alla musica, specialmente al Blues amato dal padre Stefano. A 16 anni inizia a scrivere le sue prime canzoni, esordendo col singolo Addio nel 2008.

Un anno dopo Nigiotti prende parte alla nona edizione di Amici di Maria De Filippi, arrivando fino alla fase serale del programma, ma abbandonando la competizione in favore di Elena D’Amario, allora fidanzata del cantante, anche lei concorrente del talent show. L’esperienza ad Amici non lancia definitivamente la carriera di Nigiotti, che quindi prova a percorrere altre strade per arrivare al successo, provando prima a partecipare a un concorso indetto dall’etichetta di Mara Maionchi, non ho l’età, ma senza successo, e prendendo poi parte al Festival di Sanremo 2015 nella sezione Nuove proposte, classificandosi terzo con Qualcosa da decidere.

Nel 2017 Nigiotti si presenta dunque all’undicesima edizione di X Factor col singolo L’Amore è ed entra a far parte proprio della squadra di Mara Maionchi, chiudendo al terzo posto e ottenendo un grandissimo successo proprio con L’amore è, che viene certificato disco di platino. Da quel momento Enrico Nigiotti trova finalmente la consacrazione, partecipando al Festival di Sanremo sia nel 2019 che nel 2020 con i brani Nonno Hollywood e Baciami Adesso, vincendo anche con la prima canzone il Premio Lunezia.

