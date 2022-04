Chi è Federico Zampaglione: canzoni e vita privata del leader dei Tiromancino

Federico Zampaglione, scopriamo chi è il leader dei Tiromancino e i dettagli della sua vita privata.

Il frontman dei Tiromancino, Federico Zampaglione, è uno dei tutor del reality show The Band, condotto da Carlo Conti, in partenza venerdì 22 aprile su Rai 1. Andiamo dunque a scoprire qualcosa in più sul cantante, tra la sua carriera sia nel mondo della musica che in quello del cinema e i dettagli della sua vita privata.

Chi è Federico Zampaglione

Nato a Roma il 29 giugno 1968, Federico Zampaglione è uno dei cantanti fondatori nel 1989 dei Tiromancino, una delle band più amate del panorama musicale italiano. Il grande successo per la band arriva nel 2000, con l’album La descrizione di un attimo, che contiene anche il brano Due destini, colonna sonora del film Le fate ignoranti di Ferzan Ozpetek.

Non c’è solo la musica nella vita di Federico Zampaglione, che nel 2006 debutta anche al cinema come regista del film Nero bifamiliare, progetto realizzato insieme alla compagna del tempo Claudia Gerini. La carriera di Federico Zampaglione è ricchissima, tra i quattro film realizzati come regista, i 12 album in studio incisi con i Tiromancino e le tantissime canzoni scritte per altri artisti, come Eros Ramazzotti, Noemi e Michele Bravi.

Per quanto riguarda la vita privata, Federico Zampaglione ha avuto una lunga storia con la stella del cinema Claudia Gerini. I due sono stati sposati per ben undici anni, dal 2015 al 2016 e hanno avuto una figlia di nome Linda nel 2009. Il matrimonio tra i due è poi giunto a termine e il cantante dei Tiromancino ha ritrovato l’amore con Giglia Marra, con cui è convolato a nozze l’11 luglio del 2021, con una bellissima cerimonia nella chiesa di Santa Maria Assunta nella cittadina di Mottola, che si trova in provincia di Taranto.

