Chi è Mariano Rigillo: la moglie e “la sua famiglia teatrale allargata”

Tra gli ospiti della puntata di venerdì 22 aprile di Oggi è un altro giorno c’è il celebre attore campano Mariano Rigillo. Scopriamo tutto su di lui, sulla sua carriera e sulla sua famiglia.

Chi è Mariano Rigillo

Nato a Napoli nel settembre 1939, studia recitazione sin da giovane ed esordisce negli anni ’60 a teatro. Il successo arriva nel 1967 con lo sceneggiato Rai I racconti del faro, da quel momento Rigillo diventa un attore molto prolifico, protagonista al cinema, in televisione e a teatro, con alle spalle una miriade di ruoli.

Mariano Rigillo è sposato con Anna Teresa Rossini, anche lei nota attrice. Prima di lei, Marianno è stato sposato con Maira Torcia e con lei ha avuto due figli: Riccardo e Ruben. Come il marito, anche la Rossini è un’attrice molto prolifica, protagonista al cinema, in televisione e a teatro con tantissimi ruoli.

Il teatro, e più in generale la recitazione, è ciò che fa da collante tra Mariano Rigillo e Anna Teresa Rossini ed è stato, più in generale, la famiglia allargata di tutta una vita per l’attore napoletano. Questo legame col teatro è stato celebrato nell’opera Mariano Rigillo e la sua famiglia teatrale allargata, in cui vengono celebrati i 60 anni di grandi successi teatrale e l’incontro con Anna Teresa Rossini, divenuta compagna d’arte e di vita. Alla famiglia allargata si uniscono anche Ruben Rigillo e Silvia Siravo, figli nati dalle precedenti relazioni dei due coniugi, che percorrono anche loro la strada dei genitori e decidono di prendere la strada del teatro. Come le famiglie teatrali di un tempo, i quattro spesso recitano insieme, facendo rivivere un’atmosfera del passato molto cara all’ambiente teatrale.

